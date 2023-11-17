الامارات | مليون تشيكي يفرطون في استخدام العقاقير ذات التأثير النفسي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مسؤول تشيكي أن هناك نحو مليون شخص في البلاد يفرطون في استخدام العقاقير ذات التأثير النفسي، مثل المهدئات أو الأدوية المضادة للأرق أو المسكنات القوية. ونقل «راديو براغ» التشيكي عن جيندريش فوبوريل، وهو منسق وطني لمكافحة المخدرات في البلاد، أن ما يقرب من 200 ألف شخص يتناولون تلك العقاقير بصورة يومية، مع زيادة احتمالية تناولها بمقدار الضعف بين النساء بالمقارنة مع الرجال.

وبحسب فوبوريل، فإن المرضى عادة ما يلجأون إلى أطباء مختلفين من أجل الحصول على وصفات طبية لمثل هذه الأدوية، وكثيراً ما يفشل الأطباء في التحقق من قاعدة البيانات المركزية لمعرفة أي عقاقير أخرى يأخذونها أيضاً.

وحذّر فوبوريل من أنه قد يكون من الصعب السيطرة على الانسحاب من أخذ هذه الأدوية من دون اللجوء إلى مساعدة طبية، لأنه من الممكن أن تكون أعراض الانسحاب مهددة للحياة.