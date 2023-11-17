الامارات | جيمي كيميل يقدّم حفل جوائز الأوسكار للمرة الرابعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتولّى الفكاهي جيمي كيميل للمرة الرابعة تقديم حفلة توزيع جوائز الأوسكار في دورتها المقبلة، على ما أعلن منظمو الحدث السينمائي المرموق في هوليوود.

وقال مقدّم برنامج «جيمي كيميل لايف!» البالغ 56 عاماً مازحاً في بيان «لطالما كنت أحلم بتقديم حفلة توزيع جوائز الأوسكار أربع مرات تحديداً».

ويرى الفاعلون في القطاع أن الفكاهي خيار مناسب لتقديم الدورة الـ96 من الحفلة المرتقبة في العاشر من مارس. وسبق أن اختاره منظمو الاحتفال لتقديم الدورة السابقة التي أقيمت في مارس 2022، بعد عام من حادثة الصفعة التي وجهها الممثل ويل سميث إلى كريس روك، والتي تصدرت عناوين الصحف.

وارتفعت نسبة مشاهدة حفلة الأوسكار 12%، وهي أرقام مشجعة لحدث تلفزيوني يحاول استعادة نسب متابعين عالية، بعدما حقق أرقاماً منخفضة جداً خلال فترة الجائحة.

وقال المنتجان التنفيذيان للاحتفال راج كابور وكايتي مولان «أثبت جيمي أنّه أحد أهم مقدّمي احتفال توزيع جوائز الأوسكار على الإطلاق، بفضل أسلوبه الذي يمزج بشكل ممتاز بين الإنسانية والفكاهة». وكان كيميل تولّى هذه المهمة عامي 2017 و2018 أيضاً.

وسيتولّى كيميل تقديم الاحتفال هذه المرة في ظل تعافٍ تشهده «هوليوود» بعدما أصيب القطاعان السينمائي والتلفزيوني بشلل تام إزاء إضراب نفّذه لستة أشهر كتّاب السيناريو والممثلون.