الامارات | «آرت دبي».. رحلة احتضان إبداعات العالم مستمرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن معرض «آرت دبي»، المنصة الدولية الرائدة للفن والفنانين من الشرق الأوسط والجنوب العالمي، المُقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن قائمة الصالات الفنية المشاركة في الدورة الـ17 للمعرض، المقررة إقامتها في مدينة جميرا بدبي في الفترة من الأول إلى الثالث من مارس 2024، مع تخصيص يومين سابقين لتلك الفترة لكبار المقتنين، وذلك اعتباراً من الأربعاء 28 إلى الخميس 29 فبراير 2024. وسيشارك في هذه الدورة من المعرض أكثر من 100 صالة عرض عبر أقسامه الأربعة: المعاصر، والحديث، والبوابة، و «آرت دبي ديجيتال»، وهو القسم الوحيد في أي معرض فني دولي كبير مخصص للفن الرقمي. ويسعى معرض «آرت دبي» هذا العام إلى توسيع مشاركة «الجنوب العالمي»، بما يتجاوز الحدود الجغرافية والاقتصادية التقليدية، مع التركيز على التاريخ المشترك والقصص المتميزة للمجتمعات في جميع أنحاء العالم، من دلهي والقاهرة إلى بوغوتا وغواتيمالا، فضلاً عن تاريخ الجاليات والمهاجرين من المراكز العالمية، مثل لندن وباريس ونيويورك.

تطوّر المشهد الفني في دبي

وقال المدير الفني للمعرض، بابلو ديل فال: «تطور معرض (آرت دبي) على مدى عقدين من الزمن جعله واحداً من أهم وأكبر المعارض الفنية الدولية، والمنصة الرئيسة الأكبر لصالات العرض من المراكز الفنية غير الغربية». وأوضح بابلو قائلاً: «سعى معرض (آرت دبي) منذ تأسيسه في عام 2007 لتعزيز مكانة دبي العالمية، ودورها الثقافي المؤثر لتلاقي شعوب العالم والانفتاح على ثقافتهم المتنوعة، وحرصاً منّا على ترسيخ هذه المكانة قمنا بتوسيع مشاركة دول جنوب العالم في المعرض، حيث سيركز برنامج المعرض هذا العام أكثر من 60% من فعالياته وأنشطته الفنية على تجارب هذه الدول، كما سنقدم أفضل المعارض الفنية، وننقل قصص كبار الفنانين من هذه المنطقة، ويسعدنا أن تكون هذه الدورة واحدة من أكبر دورات المعرض من حيث مشاركة العارضين المقيمين في دبي، تأكيداً على التطور المستمر للمشهد الثقافي والفني في دبي».

أفضل الفنون المعاصرة

يقدم قسم «آرت دبي المعاصر» أفضل الفنون المعاصرة من جميع أنحاء العالم، مع التركيز بشكل خاص على الفن والفنانين من الجنوب العالمي. وفي دورته الـ17، يرحّب المعرض بـ100 عارض من أكثر من 60 مدينة من خمس قارات. كذلك، سترحب دورة 2024 بالعديد من العارضين في أول مشاركة لهم، لتشمل كلاً من مشاريع بيريز وغاجا وفولوشين، إضافة إلى عودة العديد من المشاركين إلى المعرض بعد فترة توقف، وسيضم المعرض أيضاً 21 عارضاً من دبي، ما يمثل أكبر مشاركة حتى الآن، ويعكس النمو المستمر لدبي كمركز ثقافي عالمي. وتشهد هذه الدورة تمثيلاً متزايداً للعارضين الرواد من جنوب العالمي وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط والعالم، ما يبرز زيادة الاهتمام من المراكز الإبداعية العالمية بالحدث، كما يعكس التوسع السكاني والمجتمعي في دبي، ويؤكد الدور الفريد الذي يلعبه معرض «آرت دبي» باعتباره المنصة الدولية الرئيسة للفنون من هذه المناطق.

قسم «بوابة»

ويركز قسم «بوابة» على العروض الفردية المنسقة لفنانين من الجنوب العالمي، وتتضمن أعمالاً فنية تم إنتاجها خصيصاً لمعرض «آرت دبي» أو في الأشهر الـ12 السابقة له، برعاية فنية من إميلانو فالديس، كبير أمناء متحف الفن الحديث في ميديلين في كولومبيا، وتحمل دورة عام 2024 من معرض بوابه عنوان «ساناشيون» أو الشفاء.

وستسلط مجموعة مختارة من 10 مشروعات فردية الضوء على الفنانين الذين يفكرون في الفن كمكان لتوجيه الرسائل والشفاء والالتقاء. في الوقت نفسه، ينخرطون في حوار نقدي، ويؤدون لمحات عن المجتمع والعدالة الاجتماعية.

«آرت دبي الحديث»

ويتم تنظيم قسم «آرت دبي الحديث» برعاية الدكتورة كريستيانا بونين، بروفيسورة مساعدة في تاريخ الفن في الجامعة الأميركية في الشارقة، ويركز المعرض على تاريخ التعليم الفني، ابتداءً من فترة الستينات.

«آرت دبي ديجيتال»

يقدم معرض «آرت دبي» لعام 2024، الدورة الثالثة من قسم «آرت دبي ديجيتال»، الذي تأسس عام 2022 بهدف تقديم لمحة شاملة عن مشهد الفن الرقمي، واستكشاف كيفية استخدام الفنانين للتكنولوجيا والتقنيات الجديدة، ودراسة مدى تأثيرها أو تكاملها مع الفن التقليدي. ويشارك في «آرت دبي ديجيتال» عدد من صالات العرض التي تقدم برامج فنون الوسائط الجديدة والمبتكرة، فضلاً عن المنصات الرقمية التي تبني مساحات فنية افتراضية، جنباً إلى جنب مع مجموعات الفنانين والمنظمات اللامركزية المستقلة التي تتحدى وتدفع نماذج جديدة للإنتاج والدعم الفني.

• 100 صالة عرض.

• 60 مدينة حول العالم.