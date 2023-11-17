طريقة سن السكاكين والمقصات بمكونات موجودة في مطبخك.. «هتبقى زي الموس»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر السكاكين من أهم الأدوات الموجودة في مطبخك، لذا يجب أن تكون حادة لتسهل عليك تقطيع الأطعمة مثل اللحوم أو الخضروات، وفي أحيان كثيرة قد تواجهي مشكلة في طريقة سنها بالشكل المناسب، وفيما يلي تستعرض «هن» أفضل الطرق لسن السكاكين بسهولة بدون مسن وبمكونات موجودة في مطبخك.

طرق سن السكاكين في المنزل

يعد ستخدام السكاكين والمقصات داخل المطبخ من الأمور المهمة، فلا يمكن تحضير الطعام بدونها، وفي حالة استخدمت ربة المنزل السكينة لأكثر من مرة، تصبح أقل حدة، ويصعب معها تقطيع الأطعمة، وفيما يلي نذكر أهمها:

1- استخدام قطعة صنفرة خشنة:

يمكن سن السكاكين بهذه الطريقة من خلال الخطوة التالية:

- احضري قطعة من الصنفرة الخشنة والمناسبة لسن السكاكين، ثم افرديها وسني بها السكينة، مع مواصلة الاحتكاك لعدد من المرات، وكرري تلك الطريقة مع المقصات، وبعد مرور عدة دقائق، ستلاحظين الفارق، بأسهل الطرق وبدون مجهود كبير.

2- استخدام حائط خشن:

لكي تحصلي على سكاكين ومقصات حادة وسريعة التقطيع، يمكن استخدام الحوائط الخشنة، إذ تساعد على سرعة سنها، وذلك من خلال اختيار مكان به حائط أسمنتي ويتم حك السكاكين والمقصات بها أكثر من مرة حتى تحصلي على السن المطلوب.

3- استخدام قطعة من السيراميك:

حتى تنتهي معاناة السكاكين البطيئة لديكِ، ينصح بإحضار قطعة من السيراميك، وتكون تحتوي على أحرف حادة، وبهذه الطريقة ستساهم في حدة السكاكين والمقصات التي تحتاج إليها ربات البيوت في المطبخ، ويفضل في البداية فرد المقص والسكين ثم حكه في السيراميك من مختلف الاتجاهات، حتى تصل ربة المنزل إلى نتيجة مرضية، وتصبح أسطحتهم لامعة، كما ينصح باتباع هذه الطريقة أسبوعيا، للحفاظ على السكاكين وتكون حادة دائما.