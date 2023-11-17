للنساء.. قلة النوم تصيبك بهذا المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - مقاومة الأنسولين هي حالة تجعل خلايا الجسم أقل استجابة للأنسولين، وهو هرمون ينظم مستويات السكر في الدم عندما لا تستجيب خلايا الجسم له بشكل صحيح، ويمكن أن تتراكم مستويات السكر في الدم، ما قد يؤدي إلى زيادة الوزن وارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع

وبحسب ما جاء فى صحيفة "هيلث داي"، بأن التقصير أثناء النوم بمقدار 90 دقيقة فقط يزيد من مقاومة الأنسولين لدى النساء المعتادات على الحصول على قسط كاف من النوم.

وقالت الباحثة الرئيسية ماري بيير سانت أونغ: "تواجه النساء طوال حياتهن العديد من التغييرات في عادات نومهن بسبب الإنجاب وتربية الأطفال وانقطاع الطمث". "وعدد النساء اللاتي لا ينمن ما يكفي أكبر من الرجال".

وفي هذه الدراسة، شاركت 38 امرأة سليمة، 11 منهن مررن بفترة انقطاع الطمث. وكن ينمن بشكل روتيني 7 ساعات على الأقل كل ليلة.

وطُلب من كل امرأة المرور بمرحلتين مختلفتين استمرت كل منهما 6 أسابيع، وخضعن خلالها لفحوصات ومراقبة صحية.

وفي المرحلة الأولى طُلب منهن الحفاظ على نومهن المنتظم، وفي الثانية طُلب منهن تأخير موعد النوم لمدة ساعة ونصف، ما أدى إلى تقصير إجمالي نومهن إلى حوالي 7 ساعات.

وأظهرت التجربة أن تقليل النوم 90 دقيقة لمدة 6 أسابيع أدى إلى زيادة مستويات الأنسولين أثناء الصيام بأكثر من 12% بشكل عام، وبنسبة 15% بين النساء قبل انقطاع الطمث.

وزادت مقاومة الأنسولين بنسبة 15% تقريباً بشكل عام، وبأكثر من 20% بين النساء بعد انقطاع الطمث.

وعلى الرغم من أن زيادة الدهون في البطن هي المحرك الرئيسي لمقاومة الأنسولين، إلا أن الباحثين وجدوا أن آثار قلة النوم على مقاومة الأنسولين لم تكن مرتبطة بأي زيادة في الدهون.

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