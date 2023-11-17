العدسات اللاصقة والساونا.. مخاطر لا يمكن تجاهلها

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

الساونا هي طريقة شعبية للاسترخاء والتخلص من التوتر وهي غرفة مغلقة ذات درجة حرارة عالية ورطوبة عالية يمكن أن تكون الساونا تجربة ممتعة ومفيدة لصحتك العامة.

قالت جمعية الرؤية الجيدة إنه يمكن وضع العدسات اللاصقة في الساونا شرط مراعاة نقاط مهمة، حفاظاً على صحة العين.

وأوضحت الجمعية أنه عند ملامسة الماء يمكن للجراثيم التكاثر حولها وتحتها، ما يرفع خطر الإصابة بعدوى خطيرة عند إصابات القرنية البسيطة.

إغماض العين

ولتجنب ذلك، يجب إغماض العين عند صب الماء البارد، لحماية العدسات أيضاً، وأضافت الجمعية أن من الأفضل وضع العدسات اللاصقة المخصصة ليوم واحد فقط، للتخلص منها بعد الساونا.

الساونا الجافة

وأشارت الجمعية إلى أن الساونا الجافة تحدٍّ للعدسات اللاصقة، إذ تصبح العيون جافة، فتبدو العدسات مثل جسم غريب، وذلك بسبب الحرارة المرتفعة والرطوبة المنخفضة نسبياً.

وفي هذه الحالة لا يجوز فرك العين، الذي يؤدي إلى انزلاق العدسات. ومن الأفضل الرمش قليلاً لترطيب العين. كما يجب استخدام قطرات العين المرطبة قبل زيارة الساونا.

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