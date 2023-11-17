طرق التخلص من رائحة القلي في المنزل.. بدون معطرات

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تسبب رائحة القلي مصدر إزعاج لربات البيوت، وعند التخلص منها بالمعطرات تصاب الكثيرات بالحساسية لشدة الرائحة، لهذا السبب نقدم لك في السطور التالية طرق للتخلص من رائحة القلي في المنزل دون اللجوء إلى معطرات الجو، وهي عبارة عن طرق تقليدية لكن لا تعرفها الكثيرات أو لا تخطر على بالها، ومنها فتح النوافذ والأبواب للتخلص من دخان القلي، بحسب موقع«cookist» البريطاني.

طرق التخلص من رائحة القلي

اول طريقة للتخلص من رائحة القلي في المنزل هي فتح النوافذ فتح والأبواب للتخلص من دخان القلي وهي طريقة تساعد على تهوية المنزل والتخلص من اي رائحة، وإذا كنت قلقة بشأن دخول الحشرات أو الحيوانات الأليفة إلى منزلك، فيمكنك وضع شبكة على النوافذ والأبواب.

ضعي بعض الأعشاب العطرية:

يمكن للأعشاب العطرية برائحتها النفاذة أن تساعدك في التخلص من رائحة القلي، مثل وضع النعناع أو اللافندر في وعاء صغير، ثم وضعه على الموقد أو المقلاة أثناء القلي.

استخدام مروحة للتخلص من رائحة القلي

يمكنك استخدام مروحة لمساعدة الهواء على التهوية، فقط قومي بتشغيل المروحة في الاتجاه المعاكس لاتجاه الدخان، مما سيساعد على دفعه خارج المنزل، ويمكنك أيضًا استخدام مروحة العادم في المطبخ إذا كان لديك واحدة هذا سيعمل على التخلص منه بشكل مستمر.

استخدام صينية من الثلج

إذ يمكن لصينية من الثلج أن تساعد في امتصاص الدخان، حيث كل ما عليك فعله هو وضع صينية من الثلج بالقرب من الموقد أو المقلاة أثناء القلي، سيساعد الثلج على تبريد الهواء المحيط بالموقد أو المقلاة، مما سيساعد على استقرار الدخان وتقليل انتشاره.

طريقة استخدام الخل الأبيض للتخلص من رائحة القلي

يمكن للخل الأبيض أن يساعد في تحييد الروائح الكريهة وكذلك دخان القلي المنتشر في المطبخ، ويمكنك استخدام هذه الطريقة كالتالي:

ضعي نصف كوب من الخل الأبيض في وعاء صغيرثم ضعيه على الموقد أو المقلاة أثناء القلي، سيساعد الخل الأبيض على تحييد رائحة الدخان.