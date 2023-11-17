طريقة تنظيف سيراميك الحمام و المطبخ من الاصفرار.. «خلطة قوية»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

المطابخ هي قلب المنزل، والمكان الذي نقضي فيه معظم وقتنا وتعتبر واحدة من أكثر الغرف استخدامًا في المنزل تكون أكثر فوضوية يوميل بلاطها للون الأصفر، لذا فإن الحفاظ على نظافة بلاطه يمكن أن يساعد في إحداث فرق كبير في جعله أكثر إشراقًا لتقضي فيه وقتك بسعادة والشعور براحة لنظافته، بحسب موقع «eurotilesandbathrooms» البريطاني.

طريقة تنظيف سيراميك الحمام و المطبخ

بخطوات سهلة ومكونات بسيطة يمكنك إعداد وصفه لتنظيف السيراميك في المطبخ والحمام بالخل، وهذه الوصفة الجبارة مكوناتها كالتالي:

-كوب من الخل.

-مسحوق تنظيف.

-سلك مواعين.

إعداد وصفة لتنظيف سيراميك المطبخ والحمام بالخل

لإعداد وصة تنظيف بلاط الحمام والمطبخ من الإصفرار فقط ضعى ربع كوب من الخل على أى مسحوق تنظيف تستخدميه، ثم أحضرى سلك المواعين وضعى به كميه من سائل التنظيف والخل وقومى بدعك السيراميك بقوة.

طريقة أخرى للتنظيف:

وقبل البدء بالتنظيف العميق، لبلاط الحمام والمطبخ من الإصفرار ستحتاجين التالي:

-ماء دافئ.

-محلول الخل أو بيروكسيد الهيدروجين أو سائل غسالة الأطباق.

-صودا الخبز.

-قماش.

-الفراكة.

-ممسحة.

-فرشاة أسنان قديمة.

-زجاجة رذاذ.

-عامل تنظيف البلاط.

كيفية تنظيف بلاط المطبخ

البداية من بلاط الحائط اشطفيه بالماء الدافئ والصابون، وإذا لم يكن بلاط الحائط الخاص بك متسخًا جدًا وخاليًا من أي بقع صعبة بشكل خاص، فيجب غسله بقطعة قماش مبللة ومحلول الماء الدافئ والصابون، ويجب التأكد من استخدام فرشاة سريعة لإزالة أي حصى أو حطام قد يخدش أو يتلف البلاط أو جص البلاط.

بالنسبة للبقع العنيدة والأوساخ التي يصعب إزالتها، قد تحتاج إلى استخدام محلول تنظيف أكثر قوة. في جميع الأحوال، نوصي باختبار محلول التنظيف الذي اخترته على منطقة صغيرة للتأكد من أنه لا يسبب أي ضرر أو يسبب أي تغير في اللون أو البقع.