تقليل تناول الملح.. علاج طبيعي فعال لارتفاع ضغط الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - ضغط الدم هو قوة دفع الدم ضد جدران الأوعية الدموية. عندما يكون ضغط الدم مرتفعًا، يمكن أن يضر بالقلب والأوعية الدموية، مما يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة، مثل السكتة الدماغية والنوبة القلبية والفشل الكلوي.

وووفقًا لما جاء عبر صحيفة ديلي ميل، بأنه قام باحثون من المركز الطبي بجامعة Vanderbilt في ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية، باختبار الأنظمة الغذائية العالية والمنخفضة الملح على مئات المرضى، بعضهم يعاني من ارتفاع ضغط الدم، ووجدوا أن الاستغناء عن كمية صغيرة من الملح يوميا يخفض ضغط الدم بنسبة ستة بالمئة خلال أسبوع واحد فقط.

وكان هذا الانخفاض مشابها لتأثير thiazide diuretic hydrochlorothiazide، وهو دواء شائع لضغط الدم.

ويؤدي الملح إلى احتفاظ الجسم بالماء، ما يعني أن تقليل تناول الملح يقلل من محتوى الماء في الدم ويؤدي إلى ضغط أقل على جدران الأوعية الدموية، ما يقلل من ضغط الدم.

ويعد ارتفاع ضغط الدم من أكثر الأمراض المزمنة شيوعا في جميع أنحاء العالم، حيث يعاني منه أكثر من 1.3 مليار شخص. وتعد هذه الحالة أيضا أحد عوامل الخطر الرئيسية للإصابة بأمراض القلب والدماغ والكلى.

وقال قائد الدراسة الدكتور ديباك غوبتا، الأستاذ المساعد في الطب بجامعة Vanderbilt، إن الدراسة أظهرت أنه "في غضون أسبوع يمكنك رؤية نتائج سريعة".

وفي الدراسة، التي أجريت بين أبريل 2021 وفبراير 2023 في شيكاغو، إلينوي، وبرمنغهام، ألاباما، تناول 213 مشاركا تتراوح أعمارهم بين 50 إلى 75 عاما طعاما عالي الصوديوم لمدة أسبوع، يليه نظام غذائي منخفض الصوديوم لمدة أسبوع.

وبالنسبة للنظام الغذائي عالي الصوديوم، تناول المشاركون ملعقة صغيرة إضافية من الملح يوميا.

ومع اتباع نظام غذائي منخفض الصوديوم، تم إعداد وجبات الطعام خصيصا للمشاركين للتأكد من أنهم يتناولون ربع ملعقة صغيرة فقط من الملح يوميا.

وحسب الباحثون أن النظام الغذائي الطبيعي للمشاركين يحتوي على حوالي 4.5 غرام من الملح يوميا، وهو ما لاحظوا أنه "مرتفع جدا بالفعل".

وفي النظام الغذائي منخفض الصوديوم، تم تقليل تناول الملح إلى 1.3 غرام يوميا، وانخفض ضغط دم المشاركين إلى متوسط قدره 119 ملم زئبق.

وأدى خفض تناول الملح إلى انخفاض ضغط الدم لدى ثلاثة أرباع المشاركين، مع انخفاض متوسط قدره 7 ملم زئبق. وهذا مشابه لخفض ضغط الدم الذي يتم تحقيقه باستخدام أدوية ضغط الدم الشائعة.

ولوحظ انخفاض ضغط الدم لدى المشاركين بغض النظر عن العمر والجنس والعرق، وما إذا كانوا يعانون بالفعل من ارتفاع ضغط الدم وما إذا كانوا يتناولون بالفعل أدوية لضغط الدم.

وقال غوبتا: "تم تحقيق خفض ملحوظ لضغط الدم من خلال تقليل الصوديوم الغذائي بشكل آمن وسريع في أسبوع واحد، لدى الغالبية العظمى من الأفراد في منتصف العمر وكبار السن مع تأثير مماثل للأدوية شائعة الاستخدام".

عُرضت النتائج في مؤتمر جمعية القلب الأمريكية في فيلادلفيا، بنسلفانيا

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