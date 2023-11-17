طريقة سهلة لتنظيف شباك المطبخ من الأوساخ والدهون.. مكونات من منزلك

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

شباك المطبخ من أكثر الأماكن التي تتعرض للزيوت والأبخرة، ما يصعب من عملية إزالتها بسهولة، كما تعاني العديد من السيدات عندما تبدأ في التخلص منها، فتراكم الدهون لمدة طويلة يجعل ذلك مستحيلاً.

لذا تقدم «هن» خلال السطور التالية، أكثر من طريقة لتنظيف شباك المطبخ والشفاط من الدهون والصدأ المتواجدة على جدرانهما منذ فترة طويلة بسهولة كبيرة، وهو ما سيجعل المطبخ يبدو أكثر نظافة ومظهره لائق، ويفتح الشهية على الوقوف فيه وطهي الطعام يوميا.

طرق تنظيف شباك المطبخ بسهولة

عمليات الطهي المتواصلة في المطبخ مثل القلي والتحمير يوميا، يجعل الدهون والشحوم متراكمة بشكل كبير على شباك المطبخ، والشفاط وكل ما يوجد به، لذا فيكون في حاجة إلى نظافة مستمرة وفي الفقرات التالية نقدم أفضل الخطوات للحصول على مطبخ نظيف ولامع:

مكونات التخلص من شحوم المطبخ:

- زيت العام.- ملح الليمون.- ماء ساخن.- الخل الأبيض.- عصير ليمونة.- كلوروكس ألوان.

طريقة تنظيف شباك المطبخ من الدهون:

الخطوة الأولى: البدء بتنظيف سلك الشباك من الأتربة والغبار المتراكم به، لكي تزيليه من الدهون بسهولة.

الخطوة الثانية: احضري وعاءًا كبيرًا وضعي فيه كمية من زيت الطعام، ثم أضيفي عليها كمية من ملح الليمون.

الخطوة الثالثة: امزجي الخليط معًا جيدًا حتى يتمازج تمامًا، ويتفاعل ملح الليمون مع الزيت.

كيفية تنظيف خشب الشباك

- امسحي الشباك من خلال استخدام الماء الساخن حتى تتخلصي من الدهون بسهولة.

- اجلبي كمية من كلوركس الألوان وضيفي عليه ملعقة كبيرة من الخل، ثم ضيفي عليه عصير ليمونة.

- ينصح بترك المزيج لمدة قصيرة كي يتفاعل مع بعضه ويتخلص بسرعة من الدهون تماماً.

- احرصي على غمس الليفة مع مزيج الزيت وملح الليمون ثم قومي بفرك سلك الشباك