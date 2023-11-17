الامارات | خصائص علاجية مدهشة لإكليل الجبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشتهر نبات إكليل الجبل بخصائصه العلاجية، حيث يساعد تناول كمية قليلة منه في اليوم، على تحسين عملية الهضم ويخفف التوتر العصبي، كما يساعد على التعافي بعد الجلطة الدماغية.

ويؤكد الباحثون أن إكليل الجبل يعزز زيادة إفراز عصير المعدة، ما يؤثر إيجابيا في عملية الهضم. كما أن من أهم خصائصه تقليل تكوين المواد المسرطنة في الطعام. لأنه عند إضافة إكليل الجبل إلى الطعام، يقلل محتوى المركبات الحلقية غير المتجانسة الضارة وغلوزة البروتين، مع الحفاظ على الخصائص المفيدة للطعام بعد المعالجة الحرارية، بحسب الدكتور سيرغي أغابكين.

وبالإضافة إلى ذلك إكليل الجبل مفيد للقلب، حيث يعزز انقباضات القلب ويرفع مستوى ضغط الدم لفترة قصيرة.

ويشير أغابكين إلى أن الزيوت الطيارة لإكليل الجبل تساعد على تطهير الهواء داخل المنزل من الميكروبات بما فيها المكورات العنقودية والمكورات العقدية والإشريكية القولونية بنسبة 80%.

وقد ثبت أن استنشاق هذه الزيوت يحسن الذاكرة القصيرة والبعيدة المدى. كما ينصح باستخدام إكليل الجبل في علاج التهاب الحلق والشعب الهوائية وسيلان الأنف والتهابات الجهاز التنفسي الفيروسية الحادة. وبالإضافة إلى ذلك يخفض مستوى الإجهاد ومستوى الأدرينالين في الدم وكذلك يقلل من استجابة الجلد للمهيجات الخارجية.