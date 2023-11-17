5 نصائح للإقلاع عن التدخين بسهولة في يومه العالمي

محمد اسماعيل - القاهرة - يعتبر التدخين أحد أكثر العادات الضارة التي يمكن أن يمارسها الإنسان، فهو يسبب العديد من المشاكل الصحية، مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والسرطان كما أنه يؤثر سلبًا على الصحة العامة والنفسية.

ووفقا لما جاء في صحيفة فيستي رو، بأن التدخين في العالم ليس قليلا ولكن على الرغم من الضرر الهائل الذي يلحقه بالصحة، قلة منهم يقلع عن هذه العادة السيئة.

1 - القاعدة الأولى، "هنا الآن وفورا"- وتعني التخلص من الأشياء التي تثير التدخين كالسجائر والولاعات وغيرها. فما دام الشخص قد اتخذ القرار عليه التخلص من هذه الأشياء فورا ودون تردد.

2 - القاعدة الثانية، يجب على الراغب بالإقلاع عن التدخين التعهد أمام شخص مهم بالنسبة له عن هذا القرار. لأنه بسبب عدم كفاية قوة الإرادة لدى الشخص يمكن أن يتراجع عن قراره. ولكن في هذه الحالة سيكون التراجع عنه أكثر صعوبة.

3 - القاعدة الثالثة، يجب استغلال وقت التدخين للقيام بعمل ما. فمثلا بدلا من التدخين بين فترة وأخرى في العمل أو أثناء الراحة، عليه ممارسة تمارين التنفس الهادئ لمدة خمس دقائق. هذه التمارين لها تأثير مهدئ يفوق تأثير السيجارة.

4 - القاعدة الرابعة، تغير عادة "الفم المشغول"، حيث بدلا من وضع السيجارة في فمه عليه وضع القلم مثلا أو الجزر أو أي شيء آخر.

5 - القاعدة الخامسة، استخدام التوابل، تستخدم التوابل في أحيان كثيرة، لأنها تقلل من الرغبة الشديدة بالنيكوتين. ويمكن في هذه الحالة مثلا استخدام بذور اليانسون التي لها مذاق مشبع ولذيذ.

اقرأ أيضا:

انفصال هنا الزاهد وأحمد فهمي.. استشاري نفسي تكشف سبب الطلاق بعد حب دام سنوات

قبل انتهاء 2023.. خبيرة فلك تقدم رسالة لكل برج - نصائح وتحذيرات

ماغي فرح: 4 أبراج فلكية تتغير حياتها ومفاجآت وكوراث بأنتظار هؤلاء خلال عام 2024

"يظهر في المرحاض".. عرض غير متوقع لإصابتك بسرطان البروستاتا

لماذا يجب عليك خلع ملابسك على الفور عند وصولك إلى المنزل؟.. لن تتوقع