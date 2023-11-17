دواء لإنقاص الوزن.. يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - السمنة هي مشكلة صحية خطيرة تؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم. فهي تزيد من خطر الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية، بما في ذلك أمراض القلب والسكري والسرطان.

وفقا لموقع لينتا رو، بأن يمكن أن يقلل الدواء المذكور من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بما فيها احتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة بنسبة 20 بالمئة.

ويذكر أن دواء سيماغلوتيد (semaglutide) كان في الأصل يوصف للأشخاص المصابين بالنوع الثاني من داء السكري، ولكن ازداد مؤخرا استخدامه في تخفيض وزن البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن ومن مشكلة صحية أخرى على الأقل.

وقد اكتشف العلماء فعالية هذا الدواء في أثناء متابعتهم لحالة 17 ألف مريض أعمارهم 45 عاما فأكثر ويعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية وزيادة الوزن أو السمنة، خلال الفترة من 2018 إلى 2023. لم تشخص إصابة جميع المشاركين بداء السكري. وطلب العلماء من مجموعة من المشاركين حقن أنفسهم أسبوعيا بجرعة 2.4 ملليغرام من سيماغلوتيد.

وبعد مضي في المتوسط ​​40 شهرا من المتابعة، انخفض خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية لدى هذه المجموعة بشكل ملحوظ مقارنة بالمجموعة الأخرى. على وجه التحديد، كان احتمال الإصابة باحتشاء عضلة القلب غير المميت أو السكتة الدماغية غير المميتة حوالي 6.5 بالمئة لدى المشاركين الذين تناولوا سيماغلوتيد، مقارنة بنسبة 8 بالمئة في مجموعة الدواء الوهمي. وهكذا، قلل عقار سيماغلوتيد من الخطر بنسبة 20 بالمئة.

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