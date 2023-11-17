«جعانة بدي آكل».. أطفال فلسطين يعيشون مجاعة قاسية تحت القصف والأمطار

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بلا مأوى أو طعام، هكذا يعيش الأطفال في قطاع غزة، أحلامهم لا تتعدى كسرة من الخبز الطازج أو كوبا من الماء الصالح للشرب، سعادة لا يمكن وصفها عاشوها حينما أمطرت السماء بغزارة، وبدأوا يرتون منها حتى تمام الارتواء، فوسط العنف والقصف الذي يعيشون ويلاته من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لا سبيل لفرحتهم سوى أن يجدون ما يشبع بطونهم الخاوية.

طفلة تشكو الجوع تحت قصف الاحتلال الإسرائيلي

انتشر مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، لطفلة في الخامسة من عمرها تقريبا، تعاني من الجوع، كونها مرت عليها عديد من الليالي لا تدخل معدتها لقمة واحدة، وتحتمل عطشا لا يطاق لمدة طويلة، مع باقي أفراد أسرتها، بالإضافة إلى ملابسها الرثة والخفيفة التي لا تحمي جسدها الصغير من الطقس البارد، وفقا لما ذكرته والدة الطفلة الفلسطينية في المقطع المتداول، نقلا عن التيلفزيون الفلسطيني: «هؤلاء الأطفال ليس لديهم بديل عن الملابس الخفيفة التي يرتدونها الآن، وهذه الثياب قد أخذتها من أحد الأشخاص اليوم»، فيما عبرت الطفلة عن شعورها بالجوع الشديد، قائلة: «أنا جعانة جدا.. بدي آكل».

مجاعة كبيرة في قطاع غزة

لم تكن الطفلة الصغيرة وحدها التي تعاني من عدم توافر أطعمة كافية لها ولأسرتها، تشبع بطونهم الفارغة كل يوم، بل هناك ملايين غيرهم يعيشون تلك المأسآة بشكل قاس، فيما ذكرت الصحفية الفلسطينية حكمت المصري، أنّ قطاع غزة يعاني حاليا من مجاعة، مضيفة أن غارات قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة المتواصلة، عرضت آلاف الأسر إلى التشرد والمجاعة.

وأشارت «المصري»، أثناء مكالمة هاتفية مباشرة مع الإعلامي حساني بشير، على قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أنّ أعداد الشهداء من الأطفال اقترب من 5 آلاف، مؤكدة أن قوات الاحتلال تتعتمد استهداف الأطفال والنساء بشكل كبير، إذ تمثل نسبتهم أكثر 70% من قائمة الشهداء التي تقترب أيضا من 12 ألف شهيد.