لو بتدوري على المكسب.. اعرفي أنسب وقت لبيع الذهب وشرائه

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ربات المنازل يتابعن باهتمام أسعار الذهب، إذ يفضل بعضهن الاستثمار فيه وادخار الأموال لشرائه، في حين تنتهز أخريات فرصة الصعود لتتسابق في التوجه إلى محلات الصاغة لبيعه وجني المكاسب، ومع التذبذب في الأسعار خلال الفترة الحالية، تبدأ التساؤلات عن الوقت المناسب لبيع المشغولات الذهبية التي استثمرت فيها أموالها، وبالمثل الشراء.

الوقت الأنسب لبيع الذهب

يقول نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية سابقا، خلال حديثه لـ«هُن»، إن بيع الذهب الذي كانت تدخره النساء يتوقف على عوامل محددة في حالة هبوط الأسعار، فإذا وجدت أن السعر الحالي للذهب يحقق لها الربح الكافي، لأن الذهب سلعة على المدى الطويل: «السعر اللي كان عليه الدهب ساعة الشراء أكيد بقى أغلى حاليًا عنه، فلو السيدة تحتاج للمال حاليًا، فيمكن أن تبيع جزء منه، وليس كله، فالذهب كلما تم الاحتفاظ به لوقت أطول تزيد قيمته».

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متى تشتري الذهب؟

الوقت الأنسب لشراء الذهب، يكون وقت انخفاض أسعاره، بحسب نجيب: «شراء الذهب كاستثمار أمر مناسب في كل الأوقات، لو أسعار الذهب في محال الصاغة فضلت مستمرة في الانخفاض، فهو أفضل وقت للشراء والاستثمار، لأن الاستقرار في الأسعار يجعل استثمار الذهب أفضل».

ويؤكد أن التعامل مع الذهب هذه الفترة من حيث البيع أو الشراء، يستلزم مراعاة النوضيحات المشار إليها، بالإضافة إلى أنه عند الحاجة للبيع يكون على قدر الحاجة، أو في حالة التمكن من قراءة السوق، وما إذا كانت المؤشرات تشير إلى أن الانخفاض أو الارتفاع مؤقتا، فإذا كان ارتفاع مرتبط بظروف مؤقتة يمكن البيع وإعادة شراء كميات أكبر عند الانخفاض، والعكس.