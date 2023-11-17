في اليوم العالمي للولادة المبكرة.. 6 أعراض تنذر بالخطر و5 نصائح للنجاة

القاهرة - سمر حسين - ماما

الولادة المبكرة قد تواجهها كثير من النساء خلال الأشهر الأخيرة من الحمل، وهي تحدث قبل إتمام 37 أسبوعا -التوقيت الطبيعي للولادة-، ما قد يعرض الأم والجنين لمخاطر صحية، لذلك يجب أن تحرص الحوامل على تجنب التعرض لتلك الحالة، من حلال معرفة أسباب وأعراض الولادة المبكرة، وما يحميها من تلك المخاطر الصحية.

أسباب الولادة المبكرة

أوضحت الدكتورة ماجدة راشد، استشاري أمراض النساء والتوليد والفحص بالموجات فوق الصوتية، لـ«هُن»، أن الولادة المبكرة تحدث بشكل مفاجئ، وهناك عوامل تسبب أو تزيد من خطورة حدوثها، وتشمل أسبابها:

- المخاض المبكر يزيد خطر الولادة المبكرة.

- مشكلات في مشيمة الطفل.

- الأمراض المزمنة.

- أن يكون عنق الرحم أقصر أو أرق من الوضع الطبيعي.

مشكلات صحية تزيد خطر الولادة المبكرة

- ارتفاع ضغط الدم والسكري.

- الإصابات أو الرضوض الجسدية.

- الأمراض المعدية لدى الأم.

وأشارت «ماجدة»، إلى أن هناك حالة خطيرة تزيد من احتمالية الولادة المبكرة، وهي مشكلات في تركيب الرحم أو عنق الرحم: «يسبب ضيق عنق الرحم ضعفًا في المنطقة، وهو ما يزيد خطر الولادة المبكرة».

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أعراض الولادة المبكرة

حسب ما كشفته الهيئة الوطنية الصحية في بريطانيا، تتمثل أعراض الولادة المبكرة في الآتي:

- نقص الخلايا التي تخزن الدهون.

- صعوبة التنفس.

- الشعور بتقلصات أو انقباضات شديدة على فترات منتظمة.

- نزول الماء بقوة، ما قد يشير لانفجار كيس الماء.

- الشعور بآلام صعبة في منطقة الظهر.

- تباطؤ حركة الطفل أو توقفها، والشعور بتحجر في منطقة البطن.

نصائح لتجنب حدوث الولادة المبكرة

لتجنب التعرض للولادة المبكرة، هناك مجموعة من النصائح يجب اتباعها خلال الـ3 أشهر الأخيرة من الحمل، وهي:

- تجنب حمل الأشياء الثقيلة.

- عدم القيام بأي مجهود شاق، خاصة ممارسة الأعمال المنزلية الصعبة.

- تناول كميات وفيرة من الماء.

- في حال الشعور بآلام في منطقة الظهر يجب الحصول على الراحة التامة.

- الحصول على ساعات كافية من النوم والراحة بشكل يومي.

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أطعمة تجنبك الولادة المبكرة

خلال فترة الحمل، عادة ما تُنصح النساء باتباع نظام غذائي صحي، إذ أكد الدكتور عمر ناجي، أخصائي التغذية العلاجية، لـ«هُن»، ضرورة تناول الخضروات والفاكهة، والإكثار من الألياف، فضلًا عن الابتعاد عن الوجبات السريعة، والمشروبات الغازية، والسكريات، والدهون.