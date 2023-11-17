جنا عمرو دياب تدعم فلسطين برسالة جديدة: أتعلمون ماذا مات في غزة؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تواصل جنا عمرو دياب، دون كلل أو ملل دعم القضية الفلسطينية، والتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، وحتى وقتنا الحالي، فلم تقف ابنة «الهضبة» صامتة، بل حاولت مرارًا وتكرارًا التحدث عما يحل بأهالي فلسطين، وتوجيه الانتقادات للإعلام الغربي، الذي يقوم بالتعتيم على الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ابنة عمرو دياب تواصل دعم غزة

للمرة الثالثة على التوالي، قررت ابنة عمرو دياب، جنا، دعم غزة من جديد برسالة مفاجئة، إذ نشرت عبر خاصية القصص المصورة «استوري» على منصة «إنستجرام»، منشورا هاجمت فيه سياسات الغرب، إذ تضمن منشورها الآتي: «هل تعلم ماذا مات أيضاً في غزة؟.. أسطورة الإنسانية الغربية».

جنا عمرو دياب: الفلسطينيون يواجهون الظلم

كانت جنا دياب، ابنة الهضبة، دعمت غزة سابقا، بمنشور تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن كلمات صريحة هاجمت فيها الاحتلال الإسرائيلي، ودافعت عن العرب، جاء نصه: «أنا إنسان يشعر، وأفهم الخطأ من الصواب، لقد أخذ أصدقائي الفلسطينيون الرائعون وعائلاتهم وقتهم لإيصال ما يجري في فلسطين، طوال السنوات الماضية، ولقد علمت بالظلم الذي يواجهه الفلسطينيون لسنوات طويلة، والآن ونحن هنا أشاهد القصف على غزة وقتل الأبرياء بسبب قضية لم يتم حلها منذ 1948، أنا لا أخشى التحدث عما هو خطأ وما هو صواب، أهتم بشعبي وبكل الناس، ويؤلمني ما تصوره وسائل الإعلام، فحياة العرب مهمة مثل حياة اليهود، فهم كرماء، طيبون، ويستحقون الرعاية».

واختتمت جنا دياب، حديثها، قائلة: «من فضلكم أحث الجميع على الصلاة لأن تتوقف الوحشية، فموت أرواح بشرية بريئة لا يمكن أن يكون محل نقاش، نحن متساوون وحياة العرب لا تقل أهمية عن حياة الآخرين».