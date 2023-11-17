ضع الباذنجان في الحليب قبل الطهي وشاهد ما سيحدث.. مفاجأة غير متوقعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الباذنجان من الخضروات الشعبية التي تستخدم في العديد من الأطباق، وذلك نظرا لمذاقه اللذيذ وفوائد الصحية.

وقالت أخصائية التغذية العلاجية وفاء الحميدي عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك" يحدث المذاق المر في الباذنجان نتيجة احتوائه على مركب قلويد السولانين، الذي يتراكم أحيانًا بداخله وعادة ما يتركز في القشرة، لكن في ظل ظروف معينة يمكن أيضًا أن يتواجد في اللب.

وهناك أسباب أخرى لحدوث ذلك منها: الحصاد المتأخر والتغيرات المفاجئة في درجات الحرارة والري غير السليم للنباتات والخصائص المتنوعة للمحصول.

وحددت أخصائي التغذية طرق التخلص من مرارة الباذنجان وتشمل:

الطريقة الأولى: الملح

قومي بتقطيع الباذنجان بعد غسله وضعي الملح عليه، ثم اتركيه لمدة نصف ساعة، وبعدها اغسليه بالماء البارد وبمرور الوقت المحدد استخدميه على الفور.

الطريقة الثانية: الحليب

بعد تقطيع الباذنجان إنقعي الشرائح في وعاء به حليبٍ لمدة 30 دقيقة.

وهذا يجعل الباذنجان لين جدًا، وذلك لأن تركيبته مثل الإسفنجة فهو يمتص السوائل بسهولة.

وابتعدي عن غسله بعد نقعه بالحليب، لكن من المهم أن تستخدميه على الفور قبل أن يصبح لزجًا جدًا.

نصائح وإرشادات: لتجنب شراء الباذنجان المر:

- شراء الباذنجان صغير الحجم الذي يحتوي على نسبة مرارة أقل.

-إذا لم تستطيعي نقع الباذنجان في الماء أو الحليب، يمكنك أن تزيلي البذور منه وتستخدميه، وذلك لأنها تحتوي على معظم المرارة.

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