علامات تكشف الإصابة بالقولون العصبي.. وفي هذه الحالة توجه للطبيب فوراً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

القولون العصبي أو متلازمة القولون المتهيج، هو اضطراب وظيفي في الجهاز الهضمي يؤثر على الأمعاء الغليظة يتسبب في أعراض مثل آلام البطن والانتفاخ والإسهال أو الإمساك.

أستاذ الباطنة والكبد بالمركز القومي للبحوث سعيد شلبي يقول، من المحتمل أن تلعب العوامل الوراثية دورًا في زيادة خطر الإصابة بالقولون العصبي، حيث يعاني الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي من المرض من خطر أكبر للإصابة به

وأضاف من خلال تصريح خاص لـ"الخليج 365"، بأن العوامل البيئية تلعب أيضًا دورًا في الإصابة بالقولون العصبي، مثل تناول بعض الأطعمة أو المشروبات، أو التعرض للتوتر أو القلق.

ما هي أعراض القولون العصبي؟

تشمل أعراض القولون العصبي ما يلي:

آلام البطن

انتفاخ البطن

الإسهال أو الإمساك

الغازات

الشعور بالإلحاح على التبرز

الشعور بعدم إفراغ الأمعاء تمامًا

قد تختلف أعراض القولون العصبي من شخص لآخر، وقد تختلف شدتها من وقت لآخر.

كيف يتم تشخيص القولون العصبي؟

لا يوجد اختبار واحد يمكنه تشخيص القولون العصبي، ولكن يتم تشخيصه عادةً استنادًا إلى التاريخ الطبي والأعراض.

قد يطلب الطبيب إجراء بعض الاختبارات للتأكد من عدم وجود حالات طبية أخرى تسبب الأعراض، مثل التهاب القولون التقرحي أو مرض كرون.

كيف يتم علاج القولون العصبي؟

لا يوجد علاج نهائي للقولون العصبي، ولكن هناك العديد من العلاجات التي يمكن أن تساعد في السيطرة على الأعراض.

تشمل خيارات العلاج ما يلي:

تغييرات في نمط الحياة، مثل اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام وتقليل التوتر

الأدوية مثل مضادات التشنجات أو مضادات الإسهال أو مضادات الإمساك

العلاج النفسي مثل العلاج السلوكي المعرفي

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