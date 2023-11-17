ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطارخ؟.. لن تتوقع تأثيرها على صحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

البطارخ هي طعام شهي يمكن تناوله نيئًا أو مطبوخًا. يمكن استخدام البطارخ في مجموعة متنوعة من الأطباق الشهية وفقا لما قال استشاري التغذية العلاجية حازم علي لمصراوي.

عند تناول البطارخ يحدث ما يلي لجسمك:

يتم هضم البروتين من البطارخ في المعدة والأمعاء الدقيقة، يتحول البروتين إلى أحماض أمينية، والتي تستخدم لبناء وإصلاح الأنسجة والعضلات.

تُمْتَصّ الفيتامينات والمعادن من البطارخ في الأمعاء الدقيقة تشمل الفيتامينات والمعادن الموجودة في البطارخ فيتامين A وفيتامين D وفيتامين B12 والحديد والزنك.

يُتَخَلَّص من بقايا البطارخ من الجسم عن طريق الجهاز الهضمي.

الفوائد الصحية للبطارخ

البطارخ طعام صحي يحتوي على العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك:

تحسين صحة القلب

تحتوي البطارخ على أحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي تساعد على خفض الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول الجيد.

تعزيز صحة العين

تحتوي البطارخ على فيتامين A، والذي يساعد على الحفاظ على صحة العينين.

تعزيز صحة الدماغ

تحتوي البطارخ على فيتامين B12، والذي يساعد على الحفاظ على صحة الدماغ.

تعزيز صحة المناعة: تحتوي البطارخ على الزنك، والذي يساعد على تعزيز صحة المناعة.

محاذير تناول البطارخ

البطارخ طعام آمن بشكل عام، ولكن هناك بعض المحاذير التي يجب مراعاتها عند تناولها، بما في ذلك:

حساسية السمك

إذا كنت تعاني حساسية تجاه السمك، فقد تعاني رد فعل تحسسي عند تناول البطارخ.

التسمم الغذائي

قد تتسبب البطارخ غير المطبوخة جيدًا في الإصابة بالتسمم الغذائي.

الكوليسترول

تحتوي البطارخ على نسبة عالية من الكوليسترول، لذلك يجب تناولها باعتدال إذا كنت تعاني ارتفاع الكوليسترول.

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