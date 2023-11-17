سرطان عنق الرحم.. قاتل صامت قد لا تشعرين به.. احذري هذه الأعراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

قد لا يسبب سرطان عنق الرحم أي أعراض أو قد لا تكون العلامات واضحة.

ووفقا لصحيفة dailymail البريطانية، فإن الأعراض الأكثر شيوعًا لسرطان عنق الرحم هي:

النزيف المهبلي غير المعتاد، بما في ذلك بعد انقطاع الطمث أو بعد ممارسة الجنس أو بين الدورات الشهرية المنتظمة

تغييرات في الإفرازات المهبلية

الألم أو الانزعاج أثناء ممارسة الجنس

ألم غير مبرر في أسفل الظهر أو الحوض.

بينما قد يكون السبب الرئيسي لسرطان عنق الرحم هو فيروس يسمى فيروس الورم الحليمي البشري عالي الخطورة ( HPV ).

فيروس الورم الحليمي البشري شائع جدًا وعادةً ما يختفي من تلقاء نفسه دون التسبب في أي مشاكل، ولكنه يسبب في بعض الأحيان تغيرات في خلايا عنق الرحم، والتي يمكن أن تتطور إلى سرطان عنق الرحم، في المتوسط، يحدث هذا ببطء، عادة ما بين خمس إلى 20 سنة.

وتشمل عوامل الخطر الأخرى التدخين، وضعف الجهاز المناعي، وتناول حبوب منع الحمل عن طريق الفم.

وتتوقع الأبحاث أن الشخص الذي لم يحصل على لقاح فيروس الورم الحليمي البشري ولم يذهب مطلقًا إلى فحص عنق الرحم سيكون معرضًا لخطر الإصابة به على مدى الحياة بنسبة 2 من كل 100.

ويعيش نحو 51 في المائة من المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بسرطان عنق الرحم لمدة عشر سنوات أو أكثر.

يتم فحص عينات فحص عنق الرحم بحثًا عن فيروس الورم الحليمي البشري عالي الخطورة، إذا تم العثور على الفيروس، فسيتم فحص العينة مرة أخرى لمعرفة التغييرات في الخلايا.

إذا لم تكن هناك تغييرات في الخلايا، فستتم دعوة المرأة مرة أخرى لإجراء فحص عنق الرحم خلال عام واحد للتأكد من القضاء على فيروس الورم الحليمي البشري.

إذا تم العثور على فيروس الورم الحليمي البشري عالي الخطورة وتغييرات في الخلايا، فستتم دعوة النساء لإجراء التنظير المهبلي، والذي يتضمن استخدام المجهر للنظر إلى عنق الرحم.

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