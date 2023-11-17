انتبه لهذه العلامات تكشف التهاب الزائدة الدودية.. واحذر انفجارها لهذا السبب الخطير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

الزائدة الدودية عبارة عن عضو صغير على شكل أنبوب يبرز من القولون في الجانب الأيمن السفلي من البطن.

وفي التقرير التالي نوضح أبرز العلامات ومضاعفات التهاب الزائدة الدودية، وفقًا لما جاء في موقع "مايو كلينك" المعني بالصحة.

أعراض التهاب الزائدة الدودية

- ألم مفاجئ في الجانب الأيمن للبطن.

- الغثيان.

- فقدان الشهية.

- انتفاخ البطن.

- ارتفاع درجة الحرارة.

- الشعور بألم يتفاقم عند المشي أو الحركة.

الأسباب

قد يكون التهاب الزائدة الدودية ناتجًا عن انسداد في بطانتها، وربما يكون هذا الانسداد سببًا في الإصابة بعدوى، ما يدفع البكتريا للتكاثر بسرعة، وينتج عن ذلك تورم وامتلاء الزائدة بالصديد، وقد تنفجر الزائدة الدودية الملتهبة إذا يتم علاجها على الفور.

ماذا يحدث إذا انفجرت الزائدة؟

إذا لم تعالج الزائدة الدودية الملتهبة، فقد تنفجر، وينشأ عن ذلك ما يلي:

1- انتشار العدوى في البطن.

2- التهاب بطانة البطن.

3- ظهور خراج في البطن، نتيجة تجمع القيح بها.

4- تسمم الدم نتيجة انتشار العدوى في الدم.

في أغلب الحالات، يقوم الجراح بتصريف الخراج عن طريق وضع أنبوب في الخراج من خلال جدار البطن، ويترك الأنبوب في مكانه لمدة أسبوعين تقريبًا، وتُعطى مضادات حيوية لعلاج العدوى.

ويجدر أنه بمجرد معالجة العدوى، يخضع المريض لجراحة استئصال الزائدة، وبعد ذلك تنظيف العدوى في البطن.

نصائح لتقليل خطر الإصابة:

- تناول الأطعمة الغنية بالألياف.

- ماذا يحدث إذا انفجرت الزائدة؟

إذا لم تعالج الزائدة الدودية الملتهبة، فقد تنفجر، وينشأ عن ذلك ما يلي:

1- انتشار العدوى في البطن.

2- التهاب بطانة البطن.

3- ظهور خراج في البطن، نتيجة تجمع القيح بها.

4- تسمم الدم نتيجة انتشار العدوى في الدم.

في معظم الحالات، يقوم الجراح بتصريف الخراج عن طريق وضع أنبوب في الخراج من خلال جدار البطن. يُترك الأنبوب في مكانه لمدة أسبوعين تقريبًا، وتُعطى مضادات حيوية لعلاج العدوى.

بمجرد أن تعالج العدوى، ستخضع لجراحة لاستئصال الزائدة. وفي بعض الحالات، يُصرَّف الخراج وتُزال الزائدة فورًا.

نصائح لتقليل خطر الزائدة الدودية

- تناول الأطعمة الغنية بالألياف.

- تناول الكثير من السوائل.

- ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي.

- الابتعاد عن الأطعمة التي تسبب الإمساك.

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