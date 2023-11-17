الامارات | قتلت صديقتها وسرقت أموالها بطريقة خبيثة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدينت امرأة في مقاطعة واوكيشا بولاية مينيسوتا بتسميم خبيرة التجميل الخاصة بها بطريقة خبيثة مستخدمة قطرات العين، حسبما قررت هيئة محلفين يوم الثلاثاء الماضي.

وكانت جيسي كورشيفسكي، 39 عامًا، تُحاكم بتهمة القتل فيما يتعلق بوفاة صديقتها لين هيرنان البالغة من العمر 62 عامًا.

وتداولت هيئة المحلفين لمدة أربع ساعات تقريبًا الحكم قبل إدانة المدعى عليه بتهمة القتل العمد من الدرجة الأولى وتهمتين بسرقة ممتلكات منقولة تزيد قيمتها عن 100 ألف دولار.

وقال ممثلو الادعاء إن كورشيفسكي سرقت ما يقرب من 300 ألف دولار من صديقتها خبيرة التجميل.

وتواجه كورشيفسكي، التي كانت تبكي أثناء تلاوة الحكم بصوت عالٍ من قبل القاضية جينيفر دورو في محكمة مقاطعة واوكيشا، عقوبة قصوى بالسجن مدى الحياة بتهمة القتل و10 سنوات إضافية بتهم السرقة، التي تصل عقوبة كل منها إلى خمس سنوات كحد أقصى.

وخلال مؤتمر صحافي عقب الجلسة، قالت نائب المدعي العام للمنطقة آبي نيكولي أن هذه القضية"سلطت الضوء على الضعف المالي للضحية وما يفعله الشخص للحصول على ما يريد."



وقالت كورشيفسكي حينها للمسؤولين إن صديقتها لم تكن واعية أو تتنفس. إلا أن صحيفة "نيويورك بوست" كشفت أن أحد أحد الضباط المستجيبين لاحظ وجود كمية كبيرة من الأدوية المطحونة على صدر هيرنان وعلى طبق موجود على طاولة بالقرب منها. كما تم العثور على كمية كبيرة من زجاجات الوصفات الطبية بالقرب من الضحية.

واعتقد المسؤولون في البداية أن الضحية تناولت جرعة زائدة من الدواء لكن الفاحص الطبي في مقاطعة واوكيشا أفاد أن الضحية عانت من جرعة قاتلة من رباعي هيدروزولين في نظامها، وهو المكون الرئيسي لقطرات العين. ونتيجة لذلك، خلص الطبيب الشرعي إلى أن طريقة وفاة هيرنان كانت جريمة قتل، والتي كانت المشتبه الرئيسي بها صديقتها كورشيفسكي.