الامارات | طنين وصوت غامض يمنع سكان مدينة إيرلندية من النوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبحث مسؤولو مجلس مدينة أوماغ الايرلندية في استدعاء متخصصين في الضوضاء في محاولة لتحديد موقع طنين غامض يزعج سكان البلدة ويمنعهم من النوم.

وبدأت الشكوى منذ عدة أسابيع من وجود طنين مستمر منخفض المستوى في المدينة، وتم إرسال ضباط الضوضاء للتحقيق في الأمر واستمعوا إليه، فأكدوا وجوده، لكنهم لم يتمكنوا حتى الآن من تحديد المصدر.

وقال جون بويل، وهو مسؤول كبير في مجلس أوماغ، في اجتماع عُقد مؤخراً، إن هذه القضية "لن يكون من السهل حلها". وقال إن المعدات الموجودة ليست حساسة بما يكفي للعثور على المصدر وسيتعين عليهم إما شراء معدات جديدة أو الاستعانة بمقاول متخصص.

ومن بين الأسباب المحتملة التي يجري التحقيق فيها وحدات تكييف الهواء أو خطوط الكهرباء. وقد أجرى المجلس اتصالات مع الشركة المسؤولة عن توزيع الكهرباء. تم طرح هذه القضية لأول مرة من قبل عضو مجلس التحالف ستيفن دونيلي. وقال إنه تلقى تقارير متعددة من منطقة واسعة من المدينة. وقال إن الضجيج أدى إلى "درجة كبيرة من الانزعاج" للسكان.

وقال إنه يقدر أنه قد يكون من الصعب العثور على المصدر نظرا "لاحتمال وجود مصادر متعددة".

وأخبر بويل أعضاء المجلس أنه إذا أمكن تحديد المصدر، فإن للمجلس صلاحيات إصدار إخطارات التنفيذ. لكنه قال إنه قبل أن يحدث ذلك، يجب على المجلس أن يتأكد تمامًا مما إذا كان قد وجد الموقع الصحيح.

ولقد أصبح اضطراب الضوضاء المنخفض المستوى مثل هذا ظاهرة عالمية في العقود الأخيرة. تم الإبلاغ عنها في جميع أنحاء العالم بحيث أصبحت الظاهرة تُعرف ببساطة باسم "The Hum".أو الطنين.

وفي حديثه لبرنامج Morning Ireland على قناة RTÉ، قال دونيلي إن الناس وصفوا الصوت بأنه طنين أو همهمة مستمرة مصحوبة أحيانًا بإحساس بالاهتزاز. مشيرا أنه على الرغم من اعتياد البعض عليه، إلا أنه " بالنسبة لعدد كبير من الناس، هو شيء يسبب اضطرابًا ويثير سببًا حقيقيًا للقلق."

وأضاف أنه يبدو أن ذلك يحدث في الليل وفي الغالب حوالي الساعة 10 مساءً حتى منتصف الليل، مفسرا "ربما يرجع ذلك إلى حقيقة أن حركة المرور في ذلك الوقت تميل إلى أن تكون في أدنى مستوياتها ثم تصبح مسموعة وملموسة أكثر قليلاً، ولكن يبدو أن هذه هي المشكلة".

وقال دونيلي إنه بدأ يتلقى شكاوى حول هذا الأمر في أواخر أكتوبر. "وأضاف " كنا نعتقد في البداية أنها تقتصر على الجنوب الشرقي في ذلك الوقت. ولكن مع مرور الوقت وبدأ الناس في التعامل معي، أصبح من الواضح أنه كان شيئًا يؤثر على المدينة بأكملها، ومن المحتمل أن يكون موسميًا."

وحول الإشاعات بكونه صادر عن طبق طائر قال: "أنا أقدر أنه عندما تكون قصة كهذه محاطة بالغموض والمؤامرة، فقد يكون من الممتع جدًا التفكير في نظريات مختلفة. لكن الشيء الذي أقوله دائمًا للناس هو: لا تثقوا بنظريات المؤامرة." مؤكدا أنهم سيصلون في النهاية لتفسير السبب ، وربما معالجته.