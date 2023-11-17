الامارات | عداءة تستخدم سيارة وتفوز ببطولة للجري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تم إيقاف عداءة اسكتلندية من قبل اتحاد ألعاب القوى في المملكة المتحدة لمدة عام بسبب استخدامها سيارة لاستكمال سباق شاركت به.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن يواسيا زاكشيفسكي تلقت العقوبة بعد اعترافها بما فعلته. ومع ذلك، فإن مسار حركتها الذي حصلت عليها (بي بي سي)، من خلال جهاز التتبع المعلق في ثياب العداءة يبين بوضوح أن زاكشيفسكي قطعت بالسيارة مسافة 2.5 ميل تقريبًا قبل أن تواصل السباق ركضا.

وكانت المتسابقة دافعت عن نفسها قائلة أنها تاهت عن المسار عند علامة منتصف الطريق تقريبًا عندما بدأت تشعر بألم في ساقها وبدأت تعرج. وأضافت الرياضية البالغة من العمر 47 عامًا أن الألم كان سيئًا للغاية لدرجة أنها عندما رأت صديقًا على جانب المسار، قبلت ركوب سيارته إلى نقطة التفتيش التالية لإخبار المشرفين بأنها ستنسحب من السباق.

لكنها لم تفعل، بل تابعت السابق معترفة لاحقًا بأنها أكملت جزءًا من السباق على "أساس غير تنافسي"، وفقًا لقرار مكتوب صادر عن اللجنة التأديبية المستقلة لألعاب القوى في المملكة المتحدة في أكتوبر.

وقالت زاكشيفسكي في تصريح مقتضب أنها تعترف بما قامت به، مشيرة إلى حصولها "بشكل غير لائق على ميدالية وكأس" و أنه كان عليها بعد إكمال السباق وعبور خط النهاية " أن تعيد الجوائز التي حصلت عليها وتعترف باستخدامها لسيارة خلال السباق.

ويتعين الآن على العداءة الانتظار عاما قبل أية مشاركة في سباق رسمي.