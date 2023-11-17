5 فوائد صحية لتناول العسل الأسود على الريق.. يقي من مرض خطير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

يتميز العسل الأسود بطعمه الحلو، ومذاقه اللذيذ، ورائحته المميزة، وله العديد من الفوائد على صحة الجسم لما يحتوي من عناصر غذائية كثيرة.

وتوضح الدكتورة ليندا جاد استشاري التغذية والسمنة، فوائد العسل الأسود على صحة الجسم، معقبًا أنه غني بالسكريات، وخاصة السكروز.

وأضافت ليندا في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن العسل الأسود غني بالعديد من الفيتامينات منها فيتامين B6، B 12، بالإضافة لبعض المعادن مثل الحديد، والزنك، والبوتاسيوم.

وأشارت إلى أنه يقي من بعض الأمراض الخطيرة مثل ما يلي:

السرطان: لأنه غني بمضادات الأكسدة، والتي تساعد على حماية الخلايا من التلف الناتجة عن الجذور الحرة.

تحسن صحة القلب والأوعية الدموية: يساعد البوتاسيوم الموجود بالعسل الأسود على تنظيم ضغط الدم، كما يقي من خطر الإصابة بالكوليسترول الضار.

تحسين صحة الجهاز الهضمي: يساعد محتوى العسل الأسود من الألياف على تنظيم حركة الأمعاء، والهضم.

واختتمت: "تناول العسل الأسود على الريق يعزز صحة القلب، والجهاز المناعي، ولكن يجب تناوله بمقدار محدد لاحتوائه على نسبة كبيرة من السكريات، وخصوصًا مرضى السكري، على الأقل معلقتين كبار.

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