أحذريها في الساعات المقبلة.. 3 أمراض تمنع طفلك من التعرض للشبورة

القاهرة - سمر حسين - صحة

ترى بعض الأمهات أن الشبورة المائية أمر بسيط ولا يمكنها أن تشكل خطورة صحية أو تهدد سلامة الأطفال، لكنها تشكل خطورة عليهم إذا كانوا يعانون من الأمراض التنفسية التي نستعرضها لك في السطور التالية، حتى تتوخى الحذر عند تعرضهم للغيوم الصباحية، سواء كانت غيوم مائية أو ضباب محمل بالأتربة، وفق موقع «aimsindia» البريطاني.

3 أمراض تمنع طفلك من التعرض لـ«الشبورة»

بحسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد، فإن 13 محافظة معرضة لظاهرة الشبورة المائية في الساعات المقبلة، التي تشكل خطورة على طفلك إذ كان يعاني من الأمراض التالية:

- الربو.

- الروماتيزم.

- التهاب في الشعب الهوائية.

بحسب الدراسات التي أجراها العلماء توجد العديد من الأمراض التي تتفاقم بسبب الضباب الكثيف، وأهمها الربو والروماتيزم، إذ يؤثر الضباب بالسلب على التنفس لسببين أولاً، التنفس في الضباب يعني أن رئتيك الرقيقتين معرضتان للهواء البارد والمائي، وهذا يمكن أن يسبب قشعريرة، وتهيج يسبب السعال والعطس.

-أما بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من انخفاض مستويات المناعة والحيوية، فقد يؤدي ذلك إلى التهاب الشعب الهوائية إذا تم تجاهل السعال.

ومن الآثار السلبية للشبورة المائية إنه عندما يكون الهواء الذي تتنفسه مملوءًا بالبخار، فهذا يعني أنك تحصل على كمية أقل من الأكسجين في كل نفس تأخذه، مما يسبب لك الضعف والتشويش في الرؤية بسبب انخفاض مستويات الأكسجين في مجرى الدم، كما تجد أنك بحاجة إلى مزيد من النوم، وتشعر بالتعب بسهولة.

وخلال حديثه لـ«هُن» قدم الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة نصائح لمواجهة خطورة الشبورة المائية:

- إذا كان طفلك من مرضى الحساسية والربو احرصي على مراعاة تطبيق كل التدابير الوقائية اللازمة لوقايتهم من الفيروسات التنفسية.

- انصحي طفلك بالإستمرار على غسل الأيدى بالماء والصابون جيدًا، خاصة قبل لمس الأنف والفم والعين.

- اغسلي أنف طفلك بمحلول ملحي أو استخدامي البخاخات لتقليل لإفرازات.

زيادة خطر الحوادث

ترتبط الشبورة المائية بزيادة نسبة الحوادث بسبب دور الضباب في تشويش الرؤية، لهذا السبب هناك عدة إرشادات يجب أن تتبعها اثناء السير تحت الشبورة المائية منها التالي:

- إذا كان طفلك يعاني من الأمراض السابقة امنعيه من الخروج من المنزل حتى تنتهي الشبورة المائية حتى لا يتعرض لحادث سير وهو لا يرا السيارة.

- عند ذهاب الطفل للمدرسة سيرًا على الأقدام لابد أن يسير بجانب الرصيف.

- إذ شعر بتعب قبل الخروج من البيت بسبب الشبورة المائية اسمحي له بالراحة وتحدثي إلى الطبيب قبل البدء في العلاجات المنزلية.