هل تشرب المشروبات الغازية.. 6 أمراض خطيرة قد تصيبك بسببها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

المشروبات الغازية تحتوي على نسبة عالية من السكر والمواد الحافظة والكيميائية، لذا فإن تناولها بكثرة يمكن أن يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية.

وفي هذا الإطار نوضح لكم الفئات الممنوعة من تناول المشروبات الغازية، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

أصحاب الأمراض المزمنة:

رُبِط الاستهلاك المنتظم للمشروبات الغازية بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب ومشاكل الكلى وأنواع معينة من السرطان.

مرضى العظام:

يمكن أن يتداخل حمض الفوسفوريك، الموجود في العديد من المشروبات الغازية مع امتصاص الكالسيوم، ما قد يؤدي إلى إضعاف العظام وزيادة خطر الإصابة بالكسور.

الأشخاص الذين يعانون الجفاف:

الكافيين الموجود في بعض المشروبات الغازية يمكن أن يؤدي إلى الجفاف، ويمكن أن يتسبب السكر الزائد في فقدان جسمك للماء أثناء عمله على معالجته.

مرضى الجهاز الهضمي:

يمكن أن تؤدي الكربنة الموجودة في المشروبات الغازية إلى الانتفاخ والغازات وعسر الهضم، وفي نهاية المطاف، تؤثر هذه المشكلات على صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

مرضى السكري:

الإكثار في تناول الصودا يتسبب في ارتفاع نسبة السكر في الدم، وذلك نتيجة الفركتوز الموجود فيها.

الذين يعانون مشكلات الأسنان:

يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في المشروبات الغازية إلى تسوس الأسنان، كما أن الحموضة الموجودة بها تضعف المينا، ما يجعل الأسنان أكثر عرضة للتلف.

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