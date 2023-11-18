الامارات | غيتار إريك كلابتون بـ 1.270 مليون دولار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر غيتار عزف عليه نجم الموسيقى البريطانية إريك كلابتون بينما كان في فريق الروك «كريم»، مزاداً للروك أند رول.

وتم بيع الغيتار، نوع «جيبسون إس جي» الإلكتروني الذي صنع عام 1964، مقابل مليون و270 ألف دولار، لمجموعة جيم إرساي بعدما تصدر مزاد «ورن آند تورن: روك أند رول أيكونيك غيتارز أند ميمورابيليا» مساء أمس. وقالت دار المزادات إن هذا أغلى غيتار لكلابتون يباع على الإطلاق في مزاد، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا).

كما اشتمل المزاد على مفردات أخرى تخص نجوم بريطانيين، بما في ذلك جاكت باللونين الأزرق والأبيض ارتداه سير إلتون جون في الفيديو الموسيقي لأغنيته المفردة «باسنجرز» التي انتجت في عام 1984 والذي بيع مقابل 5200 دولار.