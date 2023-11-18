الامارات | «العين للكتاب» يُعفي العارضين من الرسوم

شكرا لقرائتكم خبر عن «العين للكتاب» يُعفي العارضين من الرسوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد مركز أبوظبي للغة العربية إعفاء جميع العارضين من رسوم الإيجار والمشاركة في «مهرجان العين للكتاب 2023»، الذي يقام خلال الفترة من 19 ولغاية 25 نوفمبر، و«مهرجان الظفرة للكتاب 2023»، الذي يقام خلال الفترة من 4 إلى 10 ديسمبر، دعماً للناشرين الإماراتيين والعرب والعالميين.
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