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الامارات | «العين للكتاب» يُعفي العارضين من الرسوم

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد مركز أبوظبي للغة العربية إعفاء جميع العارضين من رسوم الإيجار والمشاركة في «مهرجان العين للكتاب 2023»، الذي يقام خلال الفترة من 19 ولغاية 25 نوفمبر، و«مهرجان الظفرة للكتاب 2023»، الذي يقام خلال الفترة من 4 إلى 10 ديسمبر، دعماً للناشرين الإماراتيين والعرب والعالميين.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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