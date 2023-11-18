الامارات | نصائح لتسوّق ذكي وتوفير المال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 18 نوفمبر 2023

لتحقيق أقصى استفادة من تجربتك في التسوّق ولتوفير المال، يجب عليك أن تكون متسوقاً ذكياً. في ما يلي بعض النصائح لتسوّق ذكي وللحصول على أفضل العروض تقدمها «علي إكسبريس»:

إنشاء حساب للعروض الحصرية

قم بالتسجيل للحصول على الحساب للوصول إلى الخصومات الحصرية وقسائم الخصم والتوصيات الشخصية.

حدد الميزانية

حدد ميزانيتك قبل أن تبدأ بالتسوق سيساعدك هذا على تجنب الإفراط في الإنفاق واتخاذ قرارات شراء أكثر وعياً.

قارن بين الأسعار والبائعين

لا تتعجل في شراء المنتج الأول الذي تصادفه، ويجب عليك مقارنة الأسعار وقراءة وصف المنتجات، وتحقق من تقييمات البائع ومراجعاته للعثور على أفضل صفقة.

ميزة تحديد البحث

يمكنك تحديد البحث حسب نطاق الأسعار وطريقة الشحن وتقييمات العملاء. استخدم هذه الميزات للعثور على المنتجات التي تتوافق مع رغباتك وميزانيتك.

اقرأ تقييم المنتج

يمكن أن يوفر تقييم العملاء رؤى قيمة حول جودة المنتج وأدائه. اقرأ التقييمات وابحث عن الصور التي شاركها المشترون السابقون للحصول على فكرة أفضل عما ستحصل عليه قبل إجراء عملية شراء.

تكاليف الشحن

راقب تكاليف الشحن، لأنها يمكن أن تختلف بشكل كبير حسب البائع والموقع. يقدم بعض البائعين شحناً مجانياً أو مخفضاً، بينما قد يكون لدى آخرين خيارات سريعة مقابل رسوم. يجب عليك موازنة تكاليف الشحن مع السعر الإجمالي للمنتج.

ضمانات البائع

يقدم البائعون على منصات التسوق ضمانات مثل «التسليم في الوقت المحدد» و«قبول المرتجعات». تأكد من اختيار البائعين الذين يتمتعون بهذه الضمانات لضمان تجربة تسوق أكثر سلاسة وتوفير الاستعانة في حالة وجود أي مشكلة.

تجنب الشراء الاندفاعي

خذ وقتك عند التسوق. تجنب الشراء الاندفاعي، حيث يجب عليك إضافة المنتجات المراد شرائها إلى سلة التسوق الخاصة بك وإعادة النظر فيها لاحقاً. قد تجد أن بعض العناصر ليست ضرورية كما كنت تعتقد في البداية.

تتبع طلباتك

بعد إجراء عملية شراء، قم بتتبع طلباتك لتبقى مطلعاً على حالتها وأوقات التسليم المقدرة. سيساعدك هذا على تخطيط مشترياتك بشكل أكثر فعالية ويضمن حصولك على منتجاتك كما هو متوقع.