الامارات | البنطال الجلدي لإطلالة دافئة تنطق بالأناقة والفخامة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتربع البنطال الجلدي على عرش الموضة النسائية هذا الموسم ليمنح المرأة إطلالة دافئة تنطق بالأناقة والفخامة. وأوضحت مجلة «Instyle» أن البنطال الجلدي يأتي هذا الموسم مصنوعاً إما من جلد طبيعي أو جلد اصطناعي، مشيرة إلى أنه يمتاز بقصة واسعة ليمنح المرأة إحساساً بالراحة. وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن البنطال الجلدي يزهو هذا الموسم باللون الأحمر البوردو (عنابي غامق) بصفة خاصة، وهو لون دافئ يمتاز بطابع مفعم بالأنوثة.