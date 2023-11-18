الامارات | التنورة الجلد «الماكسي» لإطلالة نجمات الروك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمنح التنورة الجلد «الماكسي» المرأة إطلالة فخمة وجريئة على غرار نجمات موسيقى الروك، وأوضحت مجلة «Elle» أن التنورة الجلد الماكسي تأتي هذا الموسم مصنوعة من جلد طبيعي أو اصطناعي ويصل طولها إلى الكاحل وتكتسي باللون الأسود الفخم.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن التنورة الجلد الماكسي تتألق بقصّة على شكل حرف A، والتي تضفي على القوام لمسة أنوثة.

وعن كيفية التنسيق، أوضحت المجلة أنه يمكن تنسيق التنورة الجلد الماكسي السوداء على نمط «الشطائر»؛ حيث يتم تنسيقها مع «توب» يكتسي باللون الأبيض وحذاء رياضي باللون الأبيض أيضاً.

وتخلق هذه التوليفة الكلاسيكية، التي تلعب على وتر التباين بين الأسود والأبيض، إطاراً جذاباً ومثيراً يجعل التنورة الجلد الماكسي السوداء في بؤرة الأضواء.

ولتأكيد طابع الروك، يمكن تنسيق التنورة الجلد الماكسي السوداء مع جاكت جلد أسود، إضافة إلى «بوت» قائدي الدراجات النارية باللون الأسود أيضاً.

التنورة الجلد «الماكسي» تتألق بقصّة على شكل حرف A وتضفي على القوام لمسة أنوثة.