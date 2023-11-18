لايف ستايل

الامارات | التنورة الجلد «الماكسي» لإطلالة نجمات الروك

0 نشر
برلين - د.ب.أ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن التنورة الجلد «الماكسي» لإطلالة نجمات الروك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمنح التنورة الجلد «الماكسي» المرأة إطلالة فخمة وجريئة على غرار نجمات موسيقى الروك، وأوضحت مجلة «Elle» أن التنورة الجلد الماكسي تأتي هذا الموسم مصنوعة من جلد طبيعي أو اصطناعي ويصل طولها إلى الكاحل وتكتسي باللون الأسود الفخم.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن التنورة الجلد الماكسي تتألق بقصّة على شكل حرف A، والتي تضفي على القوام لمسة أنوثة.

وعن كيفية التنسيق، أوضحت المجلة أنه يمكن تنسيق التنورة الجلد الماكسي السوداء على نمط «الشطائر»؛ حيث يتم تنسيقها مع «توب» يكتسي باللون الأبيض وحذاء رياضي باللون الأبيض أيضاً.

وتخلق هذه التوليفة الكلاسيكية، التي تلعب على وتر التباين بين الأسود والأبيض، إطاراً جذاباً ومثيراً يجعل التنورة الجلد الماكسي السوداء في بؤرة الأضواء.

ولتأكيد طابع الروك، يمكن تنسيق التنورة الجلد الماكسي السوداء مع جاكت جلد أسود، إضافة إلى «بوت» قائدي الدراجات النارية باللون الأسود أيضاً.

التنورة الجلد «الماكسي» تتألق بقصّة على شكل حرف A وتضفي على القوام لمسة أنوثة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا