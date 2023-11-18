الامارات | سحر النوافذ الزجاجية في هافانا قيد الترميم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسهم خبراء ترميم النوافذ الزجاجية الملوّنة في هافانا في الحفاظ على فنّ ازدهر في كوبا على مرّ القرون، وأصبح ميزة قيّمة لعمارتها، يقوم على لعبة التفاعل الساحر بين اللون والضوء.

وقالت أستاذة ترميم الزجاج الملوّن في مدرسة هافانا للفنون والحِرف، ميريل فاسكيز: «نريد إبقاء هذا الفن حياً، إذ إن عدم اندثاره سيكون أمراً رائعاً».

ويضم «حي فيدادو» الغني أجمل منازل هافانا، ومعظمها مؤممة وهي اليوم في حالات مختلفة من الحفظ. وأحصت ميريل فاسكيز نحو 500 نافذة زجاجية ملوّنة تاريخية في هذه المنطقة.

وتلاحظ الخبيرة أن تزويد البيوت بنوافذ زجاجية ملوّنة «ينشر الانسجام»، إلا أن مناخ كوبا الذي يتميّز بنسبة رطوبة تصل إلى 85% وبتغيّرات مفاجئة في درجات الحرارة خلال موسم الأمطار، يُعدّ مؤذياً للنوافذ الزجاجية الملوّنة، حسب فاسكيز، التي تشرف على فريق من خمسة شبان كوبيين، تدربوا في ورشة عمل مدرسة هافانا للفنون والحِرف على تنفيذ أعمال ترميم النوافذ.