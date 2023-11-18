الامارات | «فن رأس الخيمة» يطلق هويته الجديدة من قلب دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن «مهرجان رأس الخيمة للفنون البصرية»، عن هويته الجديدة لعام 2024 التي حملت عنوان «فن رأس الخيمة»، من خلال أولى فعالياته أول من أمس في معرض فني احتضنته حديقة «سانكن جاردن» بفندق «ريتز كارلتون»، مركز دبي المالي العالمي.

وتضم الحلة الجديدة برنامجاً محدثاً يستمر على مدار عام كامل، لاستكشاف المواهب الجديدة وتنمية الإبداعات الناشئة والفنانين في الإمارات، عبر جملة من اللقاءات التعليمية والورش التدريبية والفعاليات المتنوعة التي تحتفي بالمبدعين وتوفر تجارب هادفة للضيوف والزوار المحليين والعالميين. ويصاحب المعرض الفني عرض مجموعة من المجوهرات الخاصة من تصميم قرينة صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، الشيخة هنا بنت جمعة الماجد، من مجموعة «ذا غريت غاتسبي» التي أبدعتها دار «تيفاني آند كو» العالمية، إضافة إلى أعمال المصورين الإماراتيين فيصل الريس، ونوير الهاجري، وتشكيلة إبداعات المصمم الإماراتي محمد راشد السويدي الحصرية من مجوهرات الصدف المنحوت.

آفاق إبداعية

وقالت المدير التنفيذي لمؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، الدكتورة ناتاشا ريدج، لـ«الإمارات اليوم»: «لقد واظبنا منذ انطلاق المهرجان منذ سنوات، على إثراء أهداف المهرجان في الارتقاء بالمشهد الفني المحلي عبر تطوير فعالياته لاستيعاب أكبر عدد من برامج تنمية المهارات والملتقيات العامة والعروض الحية وإشراك عدد أكبر من التجارب الفنية المحلية والعالمية».

توسع وتطوير

وحول مشاركة «دائرة الآثار والمتاحف» برأس الخيمة في المهرجان، أكد مديرها العام أحمد عبيد الطنيجي لـ«لإمارات اليوم»: «نحن في الحقيقة مشاركون رئيسون لمؤسسة الشيخ سعود لبحوث السياسة العامة والمنظمون لمهرجان رأس الخيمة للفنون البصرية منذ انطلاقه، كما كنا من الداعمين الرئيسين لهذه الفعالية»، وأضاف «مع تطور المهرجان عاماً بعد عام، وانتقاله نحو منطقة جديدة في الإمارة، تم الاشتغال أخيراً على مشروع جديد يهدف إلى الارتقاء بتجربة هذا الحدث الفني والثقافي الرائد، حيث قامت الدائرة بالتعاون مع مؤسسات وجهات عدة، بتطوير وترميم قرية «الجزيرة الحمراء» التراثية واستحداث الكثير من الخدمات الجديدة والحديثة التي ترتقي بتجربة المهرجان وتبهر زواره وجمهور في دورته الجديدة قريباً».

دعم غير محدود

ولم يخف الفنان والمصور الإماراتي فيصل الريس حماسته بالحلة الجديدة التي يعود بها مهرجان رأس الخيمة للفنون البصرية تحت مظلة «فن رأس الخيمة»، مشيداً بمحتويات المهرجان وبرامجه الفنية الحافلة بالتنوع والتي استهلها المنظمون بهذا المعرض الافتتاحي، قائلاً «تبدأ شهرة الفنان من بلده وحكوماتنا ولله الحمد واعية بهذا الدور، وعلى دراية تامة باحتياجات الشباب وتطلعاتهم ولا تدخر جهداً في استيعاب فئة المبدعين منهم ودعمهم وإرشادهم وتوفير الفرص التي تسمح لهم باستكمال مسيرتهم نحو النجاح».

قيمة فنية ومعنوية

وعبرت الفنانة والمصورة الإماراتية نوير الهاجري التي تشارك للمرة الثالثة على التوالي في المهرجان، عن سعادتها بعرض عملين مصورين جديدين هما «نظرة الصقر »

و«الفتى البدوي» وبالانضمام إلى نجاح هذا المهرجان الثقافي المرموق الذي اعتبرته قيمة فنية ومعنوية مضافة للمبدع الإماراتي وفرصة ثمينة لتوسيع أفقه الفني عموماً، عبر طرح أعماله على جمهور يتخطى حدود المحلية، مضيفة «مجرد مشاركتي كفنانة إماراتية ضمن ثلة من التجارب الفنية العالمية المتنوعة في مجال التصوير، مدعاة للاعتزاز والفخر كما تعد فرصة ذهبية لي لاكتشاف تجارب فنية مغايرة والتفاعل مع أصحابها واكتساب المزيد من المهارات».

برنامج حافل

تجمع النسخة الجديدة من مهرجان «فن رأس الخيمة» والمقررة في قرية الجزيرة الحمراء التراثية، فبراير 2024 المقبل، بين العراقة والحداثة عبر عروض فنية لأعمال أكثر من 90 فناناً، بالإضافة إلى دروس تعليمية وعروض حية وبرامج لتنمية مهارات الشباب.