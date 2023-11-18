الامارات | 5 نصائح لتجديد ديكورات الغرف بـ «لمسات شخصية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُشكل تجديد ديكورات الغرف بطابع فني يعكس اللمسات الشخصية الفريدة تحدياً ممتعاً، ويكمن الفن الحقيقي في إتقان أساليب التصاميم المتنوّعة التي تدمج بين مختلف الأنماط والمواد ببراعة لا مثيل لها. وتقدم «أورا» العلامة الرائدة في تصميم الأثاث المعاصر، 5 نصائح بسيطة لإضفاء أجواءً مريحة تحفز الإلهام.

للإطلاع على مجموعة من النصائح من خبراء الديكور الداخلي حول الطريقة الأمثل للجمع بين الأنماط والمواد، يرجى الضغط على هذا الرابط.