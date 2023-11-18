صحتك النفسية خلال فترة الحمل تؤثر على سلوك الطفل

محمد اسماعيل - القاهرة - جاءت نتائج بحث جديد من جامعة كاليفورنيا يوضح أن الأمهات التي تعاني من المشكلات النفسية المختلفة بما في ذلك القلق والتوتر أو الاكتئاب خلال فترة الحمل، تؤثر على سلوك الطفل منذ الصغر وصولًا للمراهقة.

كما حللت الباحثة "إيرين تونغ" بيانات لـ 55 دراسة شاركت بها أكثر من 45 ألف من الأمهات والأطفال، وكشفت النتائج مساء الأربعاء الموافق 15 من نوفمبر الجاري في دورية جمعية علم النفس الأمريكية، واعتمدت الباحثة في جميع الدراسات، قياس الحالة النفسية للحوامل، ومن ثم قامت لاحقًا بقياس العلامات السلوكية لأطفالهن، وغالبًا ما تكون نقص الانتباه، فرط النشاط أو زيادة العدوان، نقلًا عن موقع 24.



وقالت تونغ: "يشير بحثنا إلى أن الضائقة النفسية خلال فترة الحمل لها تأثير صغير ولكنه مستمر على خطر تعرض الأطفال للسلوكيات العدوانية والمتهورة".

وأضافت: "تنضم هذه النتائج إلى الأدلة التي تشير إلى أن توفير رعاية ودعم الصحة النفسية على نطاق واسع أثناء الحمل قد يكون خطوة حاسمة للمساعدة في منع مشاكل سلوك الأطفال".

ووجد البحث أن تأثير الضائقة النفسية أثناء الحمل كان صحيحاً على الأطفال من الجنسين.

وتم رصده في مرحلة الطفولة المبكرة (من 2 إلى 5 أعوام)، والطفولة المتوسطة (من 6 إلى 12 عاماً)، والمراهقة (من 13 إلى 18 عاماً)، على الرغم من أن التأثير كان أقوى في مرحلة الطفولة المبكرة.

وتتوافق النتائج مع النظريات التي تشير إلى أن التعرض لهرمونات التوتر في الرحم يمكن أن يؤثر على نمو دماغ الأطفال.

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