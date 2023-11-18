معلومات عن وداد خوري «موناليزا فلسطين».. خطفت القلوب بجمالها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

استطاعت أن تخطف الأنظار حول العالم بجمالها العربي الساحر، والذي وضع في مقارنة مع لوحة «الموناليزا» للفنان والرسام العالمى ليوناردو دا فينشي، الموجودة في متحف اللوفر بفرنسا، إنها السيدة الفلسطينية وداد خوري، واكتشفها المصور الأمريكي جى إيريك ماتسون، ووثق ملامحها بعدسة كاميراته.

ويستعرض «هن» خلال الفقرات التالية، أبرز المعلومات عن وداد خوري، التي انتشرت لها جلسة تصوير قديمة بالزي الفلسطيني التقليدي، أعادتها إلى الأذهان مرة أخرى، وفقا لما ذكره موقع رابطة المرأة الفلسطينية في الخارج:

من هي الفلسطينية شبيهة «الموناليزا»؟

- استطاع المصور الأمريكي، جى إيريك ماتسون، إيجاد الفلسطينية وداد خوري صلاح، في مدينة رام الله وتحديدًا يوم 21 يوليو عام 1939.

- حرص «إيريك» الأمريكي، على أن يوثق ملامح وداد التي تشبه الموناليزا، لذا حصل على عدة صور منها وهى ترتدى الثوب الفلسطيني التقليدى.

- عرضت صورة «وداد» فى المتحف الفلسطيني في أمريكا الذى افتتحه فيصل صالح رجل الأعمال الأمريكى الفلسطينى الأصل ليعرض مقتنيات عن تاريخ فلسطين.

- بعد مرور عدة سنوات التقى نجل «وداد» بصورة والدته، واستطاع التعرف عليها وذكر أنها لوالدته والتى كانت لاتزال على قيد الحياة فى ذلك الوقت.

- كانت تقيم «وداد» في مدينة سان دييجو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

- لديها العديد من أفراد أسرتها تعيش في أنحاء مختلفة من العالم.

- قبل 3 أعوام احتفلت بعيد ميلادها الـ100، ىليس هناك معلومات مؤكدة بشأن وفاتها.