مقتنيات مستعملة لا تشتريها في الجمعة البيضاء.. «احذري هذه الأشياء»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أيام قليلة تفصلنا عن حلول الجمعة البيضاء أو «البلاك فرايدي»، وهي الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر الجاري، ويكون فيها الكثير من المنتجات والتخفيضات، كما يوجد قسم خاص بالمبيعات المستعملة، من مقتنيات وقطع أثاث، ولكن يوجد العديد من الأشياء لا يجب شراؤها مستعملة.

مقتنيات مستعملة لا يجب شرائها في الجمعة البيضاء

وتشهد المواقع الرسمية للبيع والشراء عبر الإنترنت خلال الجمعة البيضاء، مجموعة من المنتجات المستعملة كقسم خاص، أو بعض المحلات التجارية الخاصة ببيع المقتنيات المستعملة، لكن هناك أشياء لا يجب شراؤها مستعملة، ونستعرها بحسب موقع «Inspired by Insiders»، الخاص بالشئون المنزلية، وتتمثل في التالي:

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قطع الأثاث المستعملة لا يفضل استعارتها

من أكثر الأشياء التي يفضل تجنب استعارتها، لأنها قد تكون في ظل التخفضيات تالفة، لذلك يجب التأكد من طبيعته وفحصه حتى لا يكون محملًا بالبكتيريا أو الأمراض التي تؤذيك، وأكدت سامية عبد المطلب، خبيرة الاقتصاد المنزلي، لـ«هُن»، أنه حتى إذا أردتِ شراءه يجب فحصه جيدًا وألا يكون عبر الإنترنت.

الملابس المستعملة

تجنب الشراء في فترة العروض الترويجية الوهمية، حتى لا تُفاجأ بمنتج دون المستوى، في حالة الشراء أون لاين، كما أن الملابس المستعملة يكون جودتها بنسب متفاوتة، لذلك يجب الحرص جيدًا قبل شرائها.

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المراتب والفراش

المراتب والوسائد تجمع خلايا الجلد، لتجنب ذلك هو غسلها بماء ساخن مع استخدام مبيض، وهي عملية لا يمكن اتباعها مع المراتب، لذا تشكل خطرًا على الصحة، لذلك لا يجب شراؤها مستعملة.

أشياء يجب شراؤها في الجمعة البيضاء

الساعات الذكية

لأنها من الأجهزة المفيدة للشخص، وتساعده على التخلص من الدهون والوزن الزائد.

الأجهزة الكهربائية

في فترة الجمعة البيضاء، يمكن شراء الأجهزة الكهربائية المهمة مثل الخلاط، أوالأجهزة العملية في المنزل.

ألعاب لأطفالك الصغار

تعد الألعاب أكثر الأغراض التي يطلبها الأطفال، ويفضل أنّ يختار الآباء أشياء مناسبة لعمر أولادهم.