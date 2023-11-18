9 أطعمة لا يجب غسلها قبل الطهي.. «مش بس الكبدة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

غسل الطعام والخضروات عادة جيدة لتنظيفها من البكتيريا الموجودة عليها، لكن هناك 10 أطعمة لا يُنصح بغسلها والبدء في الطهي مباشرًة منها الكبدة وهي من أشهر الأطعمة التي يستحب البدء في طهيها مباشرًة، لكن توجد العديد من الأكلات الأخرى التي تجهلها ربات البيوت منها ما نقدمه لك في السطور التالية، بحسب موقع«سكاي نيوز»، «cpthairice» البريطاني.

10 أطعمة لا يجب غسلها قبل الطهي

البيض، لا يفضل غسله قبل السلق فهو يأتي مغسولا من المزرعة، ومحمي بقشرة لا يمكن أن تنفذ منها البكتريا إلى الداخل، وإذا وجدتي أي شوائب بها فعليك بمسحها بمنديل ورقي.

الدجاج

تعتاد الكثير من ربات البيوت غسل الدجاج قبل طبخه، لكن الأفضل البدء بطهيه مباشرة حتى لا يزيد ذلك من خطر التسمم الغذائي، ويحذر الخبراء من غسل الدجاج في حوض المطبخ، حتى لا يزيد ذلك فرص الإصابة بالأمراض.

المشروم

اما الفطر أو المشروم فهو رطب بطبيعته بسبب امتصاص الماء، لذلك فإن غسله سيتيح له امتصاص كميات كبيرة من الماء ويفسد طعمه، فما عليك سوى الاكتفاء بمسحه بمنشفة ورقية جافة والتخلص من أي أوساخ عالقة به.

السلطة الجاهزة

إذا كان هناك ملصق موجود داخل عبوة السلطة الجاهزة يدعوك إلى عدم غسلها فاتبع التعليمات، إذ أن السلطة الجاهزة تكون مغسولة بشكل جيد ومعقمة.

اللحوم الحمراء

يؤثر غسل اللحم الأحمر على جودة الوجبة، لذا ينصح بربط اللحم الأحمر بمنشفة ورقية لإزالة الرطوبة الزائدة قبل الطهي.

الديك الرومي

وبحسب وزارة الزراعة الأمريكية، يجب عليك غسل لحم الديك الرومي في حالة واحدة فقط، وهي أن يكون الديك محفوظًا في محلول ملحي.

السمك

وبالنسبة لغسل الأسماك النيئة فهي طريقة تجعله يحمل نفس مخاطر غسل الدواجن، ويعزز تنظيف المأكولات البحرية في حوض المطبخ انتشار البكتيريا الضارة.

المعكرونة

يغسل بعض الناس المعكرونة قبل الطهي لتنظيفها، غير أن دراسة كشفت أن غسلها يتسبب في إزالة النشويات.

الأرز

غسل الأرز قبل طهيه يزيل بعض النشويات الطبيعية الهامة التي تغطي سطحه. وإن كنت تعتقد أن الأرز غير نظيف فبإمكانك غسله لكن إحرص على عدم المبالغة في ذلك.