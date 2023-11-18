منها الخضراوات الداكنة … 8 أطعمة شتوية صحية وتشعرك بالدفء

محمد اسماعيل - القاهرة - أيام قليلة تفصلنا عن فصل الشتاء، ويرغب العديد من الأشخاص معرفة الأطعمة التي تناولها يقدم لهم فوائد صحية، ويساعدهم على الشعور بالدفء، للوقاية من الإصابة بالأمراض المرتبطة ببرودة الطقس، مثل الإنفلونزا ونزلات البرد.

وحسب ما ذكره موقع "Times of India"، هناك قائمة صحية توفر العناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها الجسم، وتحارب الشعور بالبرد، وتشمل ما يلي :

1. الحمضيات

إن البرتقال والغريب فروت والليمون مليئة بفيتامين C، الذي يمكن أن يعزز جهاز المناعة خلال موسم البرد والأنفلونزا، نقلًا عن موقع العربية.

2. المكسرات والبذور

يعد اللوز والجوز وبذور الكتان مصادر ممتازة للدهون الصحية والبروتين والألياف، فهي توفر طاقة طويلة الأمد وتساعد في الحفاظ على درجة حرارة الجسم.

3. القرع

إن القرع أو اليقطين غني بالفيتامينات A وC، وكذلك الألياف، والتي يمكن أن تساعد في الحفاظ على دفء وصحة الجسم.

4. سمك السالمون

تحتوي الأسماك الدهنية مثل السلمون على نسبة عالية من أحماض أوميغا-3 الدهنية، وهي مفيدة لصحة القلب ويمكن أن تقلل الالتهاب.

5. بهارات

عند مزج التوابل الدافئة مثل الزعفران والقرفة والزنجبيل والكركم في الوجبات الغذائية، فإنها تضيف نكهة وتفيد الجسم بخصائصها المضادة للالتهابات.

6. اللحوم الخالية من الدهون

توفر الأطعمة مثل اللحوم الخالية من الدهون والأسماك والتوفو الأحماض الأمينية الأساسية لصحة العضلات والرفاهية العامة. يساعد البروتين أيضًا على الشعور بالشبع والرضا.

7. الخضراوات الداكنة

إن الخضراوات الداكنة، مثل الكرنب والسبانخ والسلق، غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تدعم الصحة العامة.

8. التوت

في حين أن التوت الطازج يمكن أن يكون أقل توفرًا في الشتاء، إلا أن التوت المجمد ربما يكون خيارًا جيدًا، فالتوت غني بمضادات الأكسدة ويمكن استخدامه في العصائر أو يضاف إلى دقيق الشوفان أو الزبادي.

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