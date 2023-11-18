الوفيات من الحصبة تزداد بنسبة 40% عالميًا… بسبب إهمال التحصين

محمد اسماعيل - القاهرة - ارتفع معدل وفيات المتأثرين بمرض الحصبة عالميًا إلى أكثر من 40% مقارنة بالعام الماضي، وغالبًا ما تزداد الإصابات مع تراجع معدلات التحصين من المرض بشكل كبير خلال جائحة فيروس كورونا، حسب ما أعلنت منظمات صحية رائدة.

مع العلم تحول المرض المعدي بشكل كبير إلى جائحات في 37 دولة العام الماضي، مقارنة مع 22 دولة في عام 2021، نقلا عن سكاي نيوز.



ووفقًا لتقرير حديث، من منظمة الصحة العالمية، والمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وغيرها، أن أكثر من 9 ملايين طفل أصيب بالحصبة، وبلغ عدد الوفيات المتأثرين بها 136 ألف شخص، وتبين أن معظمهم في الدول الفقيرة.

كما قالت المنظمتان إن عدد الإصابات بالحصبة ارتفع أيضا بنحو 20 بالمائة بعد تراجع معدلات التحصين إلى أدنى مستوى لها منذ 15 عاما خلال الجائحة.

وقال جون فيرتفيوي المسؤول بالمراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض في بيان إن "الزيادة في تفشي الحصبة والوفيات تفاقمت، ولكن للأسف من المتوقع أن يكون هذا بسبب تراجع معدلات التحصين التي شاهدناها خلال السنوات القليلة الماضية".

تمنح جرعتان من لقاح الحصبة درجة عالية من الوقائية ضد المرض.

والأطفال في الدول النامية في أفريقيا وجنوب شرق آسيا وأميركا اللاتينية والهند، هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة.

وقالت منظمة الصحة العالمية والمراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إن معدلات التحصين في الدول الأكثر فقرا تبلغ نحو 66 بالمائة، "وهو معدل يظهر أنه لا يوجد تعاف مطلقا من التراجع أثناء الجائحة".

الحصبة من أكثر الأمراض المعدية المعروفة، وتنتشر في الهواء عندما يسعل المصاب أو يعطس.

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