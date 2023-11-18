3 أعراض في الأذن تكشف إصابتك بالنوبة القلبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

تحدث النوبة القلبية عندما لا يحصل القلب على ما يكفي من الدم والأكسجين، ما يسبب ظهور بعض الأعراض المزعجة مثل صعوبة في التنفس، والغثيان، والتقيؤ.

ومع ذلك، هناك أيضًا علامات تحذيرية تظهر في الأذنين بمثابة "جرس إنذار" لاحتمالية إصابتك بنوبة قلبية، وفقًا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

قالت هيئة الخدمات الصحية البريطانية، تحدث هذه الحالة، والتي تُعرف أيضًا باسم احتشاء عضلة القلب، بسبب انسداد إمدادات الدم إلى القلب.

قال علماء هنود إن الأشخاص الذين لديهم شعر في الأذن هم أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية.

وتابعوا، النمو المفاجئ لشعر قناة الأذن، وتجعد شحمة الأذن علامتين تحذيرتين على الإصابة بأمراض القلب.

وأضافوا: "تجعد شحمة الأذن المائل يرتبط إلى حد بعيد بالمرضى الذين يعانون مرض الشريان التاجي".

وتابعوا: "لوحظ أيضًا اختلاف كبير بين الرجال المصابين بمرض الشريان التاجي، وغير المصابين به في وجود شعر قناة الأذن".

يؤدي سوء التغذية وبعض الأمراض الجلدية وبعض الأدوية أيضًا إلى ظهور شعر الأذن الزائد، لكن هذا طبيعي تمامًا، ولا يعني بالضرورة أنك ستصاب بأمراض القلب.

يساعد الشعر الموجود داخل الأذنين على منع الغبار والحطام من إتلاف طبلة الأذن.

أفضل طريقة لتقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية هي إجراء بعض التعديلات في نمط الحياة، وتشمل:

تناول نظام غذائي صحي غني بالخضروات والفاكهة.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، يساعد ذلك في الوقاية من عدوى عضلة القلب.

الحد من الكحول.

الإقلاع عن التدخين.

- عوامل الخطر:

يكون المرضى أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية إذا كانوا يعانون ارتفاع ضغط الدم أو نسبة الكوليسترول الضار، أو مرض السكري.

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