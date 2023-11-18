للفتيات.. 10 علامات رؤيتها في الحلم تدل على اقتراب زواجك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الزواج رباط مقدس يربط بين شخصين إلى الأبد، وهناك بعض الأشخاص ينتظرون بفارغ الصبر مقابلة الشخص المناسب.

في السطور التالية، نذكر لكم بعض الأشياء التي إذا رأتها الفتاة في الحلم تدل على اقتراب موعد زواجك، وفقًا لما أوضحته صوفيا زادة، وذلك عبر مقطع فيديو بصفحتها الشخصية بموقع "يوتيوب".

قالت صوفيا: "تعتبر حراثة الأرض استعدادًا لزراعة المحاصيل ومن ثم، تُعد رمزًا للبدء في تأسيس أسرة".

وتابعت: "إذا رأت الفتاة أن شخصاً ما يعطي لها زجاجة من الماء، أو أنها تسبح في الماء، يشير إلى اقتراب الارتباط بالنسبة لها".

وأضافت: "بينما تدل ارتداء تاج الرأس للفتاة على زواجها برجل ذي خُلق حسن وميسور الحال".

واستكملت: "تناول التمر والعنب وعصير القصب من الأطعمة التي ترتبط بالزواج، حيث ترمز للسعادة والحياة الجديدة".

وقالت صوفيا: "الاجتماع على مائدة طعام كبيرة يُمثل مناسبة سعيدة، مثل الزواج".

وأضافت: "تغيير المنزل من العلامات التي تنذر باقتراب موعد الزواج للفتاة العزباء".

وتابعت: "حلم شراء أدوات المطبخ من الرموز المبشرة للفتاة بالزواج القريب والسريع".

وأضافت: "يعتبر الأسد رمزًا للقوة والسلطة والمكانة الاجتماعية العالية، ومن ثم، فإن رؤية الفتاة أسد أليف في منامها يُشير إلى اقتراب الزواج برجل ذي مركز مرموق".

وأوضحت: "النظر في المرآة والتواجد في صالون التجميل من الرؤيا المبشرة للزواج في وقت قريب".

واستكملت: "من الأحلام التي تدل على الزواج أيضاً، شراء سيارة جديدة، فهي ترمز إلى زواج سعيد ومريح".

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