علامات على رقبتك تدل على الإصابة بمرض السكري.. توجه للطبيب فورا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

السكر هو مصدر رئيسي للطاقة للخلايا في الجسم، وعندما يعاني الشخص من مرض السكري، لا يستطيع جسمه استخدام السكر بشكل صحيح، ما يسبب عديداً من المضاعفات الصحية، مثل تلف الأعصاب، وأمراض القلب، والسكتة الدماغية والنوبة القلبية.

هناك عديد من الأعراض التي تشير إلى الإصابة بالسكري، مثل العطش الشديد، كثرة التبول، الشعور بالتعب.

لكن، في بعض الحالات، هناك علامات تحذيرية غير عادية تظهر على الرقبة تدل على إصابة الشخص بمرض السكري، إحداها هي ظهور بقعة داكنة أو شريط من الجلد المخملي على الرقبة، وفقًا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

- بقع الجلد الداكنة:

يصاب بعض مرضى السكري ببقع كبيرة من الجلد الداكن، خاصة حول الرقبة.

يمكن أن تتطور هذه البقع في مناطق معينة أو الجسم بأكمله، التي تعرف باسم "الشواك الأسود".

كما يشعر المريض المصاب بأن الجلد أيضا مخملي الملمس، وينتج عن ارتفاع مستويات الأنسولين في الدم.

- الحكة:

يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى تلف الأعصاب والأوعية الدموية، ما يسبب في جفاف الجلد، ومن ثم تؤدي إلى الحكة.

هناك علامة أخرى لمرضى السكري يلاحظها المرضى، وهي الألم في الذراعين أو الساقين.

وهو ناتج عن حالة تعرف باسم "الاعتلال العصبي السكري"، وهو تلف الأعصاب الناتج عن ارتفاع مستويات السكر في الدم.

تشمل أعراض مرض السكري الشائعة الأخرى الشعور بالإرهاق الشديد، والعطش المستمر، والرغبة في البول أكثر من المعتاد.

إذا ظهرت عليك أي من هذه العلامات التحذيرية، ولن تختفي الأعراض بعد بضعة أسابيع، عليك الذهاب للطبيب فورًا.

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