الألم في هذا الجزء من جسمك علامة تخبرك بارتفاع الكوليسترول- انتبه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

ارتفاع الكوليسترول الضار هو حالة طبية يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ومع ذلك، في كثير من الحالات، لا تظهر أعراض ارتفاع الكوليسترول حتى تبدأ المضاعفات في الظهور، لذا يسمى بـ "القاتل الصامت".

وفقًا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، أشارت دراسة نُشرت في المجلة البريطانية للطب الرياضي إلى ربط مستويات الكوليسترول المرتفعة بألم الأوتار.

ولاحظ الباحثون في الدراسة إن آلام الأوتار تحدث عند الأفراد الذين يعانون مستويات عالية من الكوليسترول الضار.

وسعى الباحثون إلى تحديد ما إذا كانت مستويات الكوليسترول المرتفعة مرتبطة بوجود آلام في الوتر أم لا.

للقيام بذلك، أجروا مراجعة منهجية وتحليل تلوي.

ويهدف التحليل التلوي إلى استخلاص النتائج من خلال جمع ومقارنة نتائج دراسات متعددة.

وشملت الدراسة بيانات تصف مستويات الدهون الكوليسترول أو استخدام الأدوية الخافضة للدهون وبنية أو آلام الأوتار.

وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من الأوتار المتغيرة، أو آلام الأوتار لديهم نسبة أعلى بكثير من الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية.

وقالوا إن نتائج هذه الدراسة تشير إلى وجود علاقة بين مستوى الدهون لدى الفرد وصحة الأوتار.

- كيفية خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة؟

وفقًا لهيئة الخدمات الصحية البريطانية، هناك عدة طرق لخفض مستويات الكوليسترول، وتشمل:

التقليل من تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة.

الابتعاد عن تناول الزبدة، واللحوم الدهنية والجبن.

تناول الأسماك الزيتية، مثل الماكريل والسلمون.

استهلاك المكسرات والبذور.

اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات.

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