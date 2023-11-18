بإطلالة تخطف الأنظار.. نجل عمرو أديب وزوجته يتألقان في حفل زفافهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

احتفل الإعلامي عمرو أديب مساء أمس الجمعة بزفاف نجله "خالد"بحضور عدد من الأقارب والأصدقاء من العروسين، وذلك بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة.

وأطلت العروس بإطلالة جذابة، إذ ارتدت فستان مزود بإكستنشن باللون الأبيض، تميز بأنه بقصة "الأوف شولد".

ونسقت مع إطلالتها "طرحة زفاف" باللون الأبيض.

واعتمدت مكياجًا هادئًا، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، ليتناسب مع إطلالتها.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات ماسية مكونة من أقراط طويلة، وخاتم.

بينما ارتدى العريس بدلة باللون النبيتي، ونسق أسفلها قميص أبيض، وبنطلون ورابطة عنق باللون الأسود.

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