تدخين "الشيشة" كاد أن ينهي حياة 4 فتيات- هذا ما حدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

في واقعة مأساوية، نقل أربع فتيات في ديترويت بولاية ميشيغان بالولايات المتحدة، إلى المستشفى بسبب التسمم بأول أكسيد الكربون بعد تدخين الشيشة في شقتهم.

وبدأت القصة عندما جلست امرأة تدعى "راشيل ميشو" في شقتها مع أصدقائها الثلاثة ودخنوا الشيشة، وفق ما ذكر موقع "تايمز أوف إنديا".

والشيشة عبارة عن أنابيب مياه تستخدم لتدخين التبغ المصنوع خصيصًا والذي يأتي بنكهات مختلفة، مثل التفاح والنعناع والكرز والشوكولاتة وجوز الهند وعرق السوس والكابتشينو والبطيخ، كما يوضح مركز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة.

وعلى مدار 5 ساعات، دخن الأصدقاء ثلاثة أنواع من التبغ بنكهة البرتقال باستخدام الشيشة، وخلال أول ساعتين كانت نوافذ الشقة وباب الشرفة مفتوحتين ولكن بعد ذلك أغلقوا النوافذ والأبواب.

الأعراض التي تعرضوا لها:

قالت راشيل ميشو: "بعد أربع ساعات ونصف من التدخين، بدأت إحدى صديقاتي تشكو من صداع سيئ للغاية".

وتابعت البالغة من العمر 24 عاماً: "اقترحنا عليها أن تنام لكنها كانت مصرة أن رأسها يؤلمها بشدة".

وبعد حوالي 20 دقيقة، قالت صديقة أخرى إنها تعاني من صداع وألم في الصدر وإرهاق، وسرعان ما بدأت راشيل أيضًا تشعر بالإعياء.

وأضافت: "كنت أشعر بالدوار وكان رأسي مشوشًا".

وعندما رن جرس إنذار كاشف أول أكسيد الكربون في شقتها، أدركت الفتيات أن هناك خطأً خطيرًا، وبعد محاولة فهم ما كان يحدث، اتصلوا بالمطافي.

وعندما وصلت إدارة الإطفاء وفحصت مستويات أول أكسيد الكربون في الشقة، وجدوا أن المستويات كانت مرتفعة بشكل خطير وأن الفتيات تعرضن للتسمم بأول أكسيد الكربون.

أوضحت راشيل: " إدارة الإطفاء نصحونا جميعاً بالذهاب إلى المستشفى لتلقي العلاج فوراً، وهناك وجد الأطباء أن مستويات أول أكسيد الكربون لدى بلغت 17%".

ويرتبط التسمم الشديد بمستويات تزيد عن 20-25٪، ووُضِعَت الفتيات على الأكسجين لمدة 5 ساعات لمساعدتهن على التنفس.

واستكملت: "بعد أن ظللت على الأكسجين لمدة ساعة كانت مستويات أول أكسيد الكربون لا تزال عند 13، ولهذا السبب انتهى بنا الأمر إلى البقاء في المستشفى لفترة طويلة".

اقرأ أيضا:

ضع الباذنجان في الحليب قبل الطهي وشاهد ما سيحدث.. مفاجأة غير متوقعة

علامة واحدة في الصباح قد تكشف عن نقص هذا الفيتامين

"حرب عالمية ثالثة" وهذا ما يحدث مع فلسطين والأردن.. أخطر توقعات ليلى عبد اللطيف للفترة المقبلة

ماغي فرح: 4 أبراج فلكية تتغير حياتها ومفاجآت وكوراث بأنتظار هؤلاء خلال عام 2024

أب يحبس ابنته الصغيرة في السيارة لمدة 5 ساعات- والسبب مفاجأة صادمة