أنيق وفستان أميرات.. شاهد إطلالة لميس الحديدي وعمرو أديب في حفل زفاف نجله خالد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

احتفل الإعلامي عمرو أديب مساء أمس الجمعة، بزفاف نجله "خالد" من زوجته الأولي بحضور عدد من الأقارب والأصدقاء من العروسين، وذلك بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة.

وظهر الإعلامي عمرو أديب وزوجته الإعلامية لميس الحديدي بإطلالات أنيقة وهادئة، إذ ارتدت فستانًا طويلًا باللون "الفيروزي" مزينًا بالتطريزات، بقصة الأميرات.

واعتمدت مكياجًا هادئًا، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلًا على الجانبين.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من كوليه، وخاتم.

بينما ارتدى عمرو أديب بدلة باللون الأسود، ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض، ورابطة عنق باللون البيج.

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