"اسمها غازوزة والشعار مش دبانة".. معلومات عن "سبيرو سباتس" ومن هو مؤسسها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

ازداد الطلب على منتجات شركة سبيرو سباتس للمشروبات الغازية في الفترة الأخيرة في ظل حملات الدعم للمنتجات المصنعة في مصر.

ومع بحث المصريين المتواصل والإقبال على شراء هذه المنتجات، نستعرض معلومات عن شركة سبيرو سباتس.

من هو سبيرو؟

يقول يوسف طلعت، رئيس مجلس إدارة شركة سبيرو سباتس مصر، إن سبيرو سباتس رجل يوناني تواجد في مصر عام 1858، وكان عمره وقتها 15 عاما.

بداية عمل الشركة

وأضاف يوسف، خلال حلوله ضيفا على برنامج صاحبة السعادة مع إسعاد يونس على قناة سي بي سي، في حلقة أذيعت عام 2019 منذ خمس سنوات: " سبيرو أكمل دراسته في مصر، وفي عام 1920، بدأ عمل الشركة في مصر".

حكاية شعار "النحلة"

اشتهرت منتجات سبيرو برمز النحلة التي استمرت حتى الوقت الحالي، وليس "الدبانة" كما يروج البعض.

وكان سبيرو يعمل بالزراعة ومناحل العسل في جزيرة كيفالونيا في اليونان، والتي اشتهرت بإنتاجها لأجود أنواع عسل النحل في العالم، وفقا لما ذكره رئيس شركة سبيرو سباتس مصر.

20 عربة توزيع وتفوق على 56 مصنعا

شركة سبيرو إسباتس في بداياتها كان لديها 20 عربة توزيع المنتجات، كما أنها تفوقت على 56 مصنعا منافسا، وفقا ليوسف طلعت.

سر الارتباط بالمشروب

وفقا لـ يوسف طلعت، فإن سر ارتباط المصريين بالمشروب، هو أن طعم "سبيرو" مختلف، تشعر وكأنه مصري أصيل.

عودة في 2019

أعلن يوسف طلعت، خلال حلقة البرنامج التي أذيعت منذ خمس

أعوام عن عودة المنتج إلى الأسواق من جديد.

غازوزة أم قازوزة

كشف رئيس مجلس إدارة شركة سبيرو سباتس مصر، إن اسم المشروب "غازوزة" وليس قازوزة وتعود إلى كلمة غازي أو غازية في وصف للمنتج كأحد المشروبات الغازية.

السعر

وفقا لما ذكرته الشركة بمنشور على صفحتها على فيسبوك، فإن السعر الرسمي لسبيرو سباتس 8 جنيهات.

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